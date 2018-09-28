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До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги
Между тем, пока не все строители, возводившие "Самара Арену", получили свою зарплату, сообщает Минтруда Самарской области. По информации ведомства, Государственная инспекция труда по Татарстану направила в следственные органы республики материалы о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей двух фирм-субподрядчиков …
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28 сентября 2018, 10:17
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В блогах: в Самаре дети вернулись в почетный караул на площади Славы
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28 сентября 2018, 07:28
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В блогах: в Самаре озеро на проспекте Кирова превратилось в лужу
В паблике "Подслушано Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что озеро рядом с Техникумом промышленных технологий на проспекте Кирова теперь больше похоже на лужу. По непонятным причинам вода из водоема куда-то ушла, и в него набросали кучи разного хлама. А ведь …
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28 сентября 2018, 07:16
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В Самаре экскаватор оставил без светофора перекресток Вольской и XXII Партсъезда
В пятницу днем, 28 сентября, на пересечении Вольской и XXII Партсъезда в Самаре внезапно выключился светофор, автомобилистам стало гораздо сложнее разбираться в обстановке, движение транспорта затруднено.
- XXII Партсъезда Вольская выключено всё, - пожаловался в Твиттере один из самарцев и …
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28 сентября 2018, 05:43
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В блогах: в Самаре памятник водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома
В Самаре памятник городскому водопроводу протек и затопил двор близстоящего дома, об анекдотичной ситуации поведал на YouTube Валерий Ганиев. "Это не просто символично. Это, блин, закономерно. Или вы чего-то другого ожидали? - смеются в комментариях читатели. - Памятники должны …
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27 сентября 2018, 07:56
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В блогах: в Самаре сухая ветка едва не прибила коляску с младенцем
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВКонтакте обратились к сотрудникам самарских ЖКХ, чтобы они ответственнее относились к своей работе! От вас зависит жизнь и здоровье других! На днях только чудом не случилась трагедия. Возле дома №14 по …
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27 сентября 2018, 07:46
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В блогах: гигантский динозавр "поселился" у сызранского ТЦ
В паблике "New-Сызрань" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани на парковке возле одного из местных торговых центров появился необычный аттракцион с трехэтажный дом. Это динозавр почти 50 метров в длину и около 8 метров в высоту. В России всего …
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26 сентября 2018, 07:38
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В блогах: в Тольятти купят "машину охотников за привидениями"
Тольяттинец Павел Турков выложил фото необычного экомобиля, который собирается закупить одно из химических предприятий Автограда. Машина предназначена для замера состояния воздуха. Горожане иронизируют: "Выглядит практически, как машина охотников за привидениями или передвижной самогонный аппарат. Теперь точно нам можно быть …
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26 сентября 2018, 07:30
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В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское
В России предлагают повысить цены на шампанское, коньяк, а также винодельческую продукцию. По словам специалистов, цена бутылки коньяка не должна составлять менее 500 рублей за бутылку, шампанского – 171 рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального …
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21 августа 2018, 02:47
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Схватила бутылку и сбежала: безработная женщина ограбила торговцев спиртным в Самаре
В Самаре посетительница магазина схватила бутылку спиртного и сбежала не заплатив. Сотрудники торговой точки обратились к полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Инцидент произошел в поселке Береза. По данным полицейских, заявление от торговцев поступило лишь несколько дней спустя после …
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23 апреля 2018, 10:12
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Британские ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма
Специалисты Кембриджского университета открыли весьма неожиданную причину алкоголизма во многих государствах мира. Как гласят результаты недавнего исследования, количество спиртного, потребляемого среднестатистическим жителем ряда стран, росло в соответствии с тем, как стеклодувы выпускали все более объемные бокалы.
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14 декабря 2017, 03:32
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Все по науке: Минфин разработает формулу расчета цен на алкоголь
Минфину предстоит создать универсальный механизм расчета минимальных розничных цен на спиртные напитки. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Хлопонина.
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20 октября 2017, 02:05