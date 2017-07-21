Что будут есть самарцы? … Блогер Игорь Кондратьев заявляет , что Самарская область в этом году будет с урожаем. «Поговорил на днях с одним из заместителей областного минсельхоза. По его словам, если и дальше погода будет стоять такая же жаркая, как на выходных, то наша