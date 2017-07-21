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«Это просто неприлично»: блогер о визуализации нового Ледового дворца в Самаре
Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал новую визуализацию Ледового дворца в Самаре, недавно опубликованную в СМИ. "Мои глаза! Как мне теперь это развидеть? Плоские колонны, нарезанный полосочками алюкобонд, тупиковые лестницы, непрозрачные матовые стекла... ослепительно, как в пустыне, яркий свет, но при …
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20 июля 2017, 09:06
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Полный вперед: Открыто движение по новому самарскому тоннелю
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20 июля 2017, 05:32
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Самара. Когда откроют дороги?
На этой же неделе должно возобновиться движение по улице Подшипниковая, от Николая Панова в сторону проспекта Масленникова. Там строят водопровод. Отрезок Алма-Атинской, между Московским шоссе и Олимпийской, обещают сдать 15 августа. Также в августе закончится ремонт автодороги «Волжский - Курумоч …
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20 июля 2017, 04:39
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Поехали: На пересечении Московского и Ракитовского шоссе открылось движение по тоннельной развязке
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20 июля 2017, 01:36
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Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?
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20 июля 2017, 01:06
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Плитка или асфальт: что увидят самарцы на главной площади города после ремонта?
Блогер stanislavsky063 подсмотрел, как идет реконструкция площади Куйбышева. "Попасть сюда сейчас проблематично. Площадь по периметру обнесена загородкой. Я же смог пролезть через дыру в ограждении. Впрочем, особых вопросов ко мне не возникло. Асфальт практически уже весь сняли – будут …
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20 июля 2017, 08:23
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В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты
Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и …
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19 июля 2017, 09:06
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Что будут есть самарцы?
Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что Самарская область в этом году будет с урожаем. «Поговорил на днях с одним из заместителей областного минсельхоза. По его словам, если и дальше погода будет стоять такая же жаркая, как на выходных, то наша …
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19 июля 2017, 10:01
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Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей
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6 июля 2017, 02:44
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«Платон» будет следить за водителями, отключающими бортовые устройства
Водители, временно отключающие бортовые устройства из соображений экономии, теперь не смогут избежать заслуженного наказания. Документ об изменениях в правила взимания платы по системе «Платон» подписан главной кабинета министров.
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29 июня 2017, 12:21
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В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей
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14 июня 2017, 08:22
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Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект
Общеизвестно, что разговоры по телефону серьезно отвлекают водителя. Вместе с тем, исследователи утверждают, что люди, часто ведущие такую беседу в процессе езды, обладают невысоким интеллектом.
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6 июня 2017, 03:18