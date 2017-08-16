В паблике "ВК" - "Рабочие АВТОВАЗа" - весь день бурно обсуждали необычный слух. "Говорят, на 1 сентября тем вазовцам, у кого есть дети, будут давать премию в размере 10 тысяч рублей", - написал автор сообщения. "Ложь это и провокация. Такого никогда на ВАЗе не было, нет и не будет! Прекратите сеять панику среди коллектива", - с негодованием отреагировали в комментариях заводчане. Однако часть рабочих частично подтвердила слова автора. "А у нас мастер интересовался, у кого дети в школу идут? Правда, он не знает, зачем это. По его словам, указание опросить рабочих с самого верху пришло. Значит, что-то будет", - пишут комментаторы. Отметим, официальной информации о необычной премии на АвтоВАЗе пока не поступало.
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