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В Самаре оштрафовали чиновника, который проигнорировал обращение жителя
Суд оштрафовал заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары - начальника управления развития, реконструкции и ремонта Игоря Сапрыкина. Оказалось, что он не отреагировал на обращение гражданина от 4 мая, тем самым нарушив закон "О порядке рассмотрения обращений граждан …
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28 августа 2018, 10:37
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В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района
Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка …
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28 августа 2018, 10:17
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В блогах: эффектные кадры задержания лихача
В другом паблике "ВК" - "Автомобильная столица" - выложили "эффектные кадры задержания лихача". В 7-м квартале Тольятти по Юбилейной примерно 5 экипажей гнались за "девяткой". Водитель уходил как мог, но его поймали. Лихач до последнего сопротивлялся. Попав в окружение, …
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28 августа 2018, 10:11
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«АвтоВАЗ» озвучил цены на обновленную Lada Granta
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28 августа 2018, 11:33
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В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, что работники цехов начали получать спецобувь нового образца, с современным дизайном и защитой от травм. До сих пор рабочим волжского автогиганта выдавали классическую советскую спецобувь типа «прощай, молодость» (тяжелые черные ботинки из …
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21 августа 2018, 10:08
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На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta
Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью …
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14 августа 2018, 03:52
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
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3 августа 2018, 02:40