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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре оштрафовали чиновника, который проигнорировал обращение жителя

В Самаре оштрафовали чиновника, который проигнорировал обращение жителя

Суд оштрафовал заместителя  руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары - начальника управления развития, реконструкции и ремонта Игоря Сапрыкина. Оказалось, что он не отреагировал на  обращение  гражданина  от 4 мая, тем самым нарушив закон "О порядке рассмотрения обращений граждан 
28 августа 2018, 10:37
В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

В блогах: посёлок Ягана-Ту Похвистневского района

Блогер Нина Дюкова побывала в поселке Ягана-Ту Похвистневского района. Такое необычное название он получил из-за местного рельефа. Поселок расположен между двумя продолговатыми холмами, и Ягана-Ту переводится с чувашского языка как "гладкая гора". Местность здесь действительно очень живописная. Численность населения поселка 
28 августа 2018, 10:17
В блогах: эффектные кадры задержания лихача

В блогах: эффектные кадры задержания лихача

В другом паблике "ВК" - "Автомобильная столица" - выложили "эффектные кадры задержания лихача". В 7-м квартале Тольятти по Юбилейной примерно 5 экипажей гнались за "девяткой". Водитель уходил как мог, но его поймали. Лихач до последнего сопротивлялся. Попав в окружение, 
28 августа 2018, 10:11
«АвтоВАЗ» озвучил цены на обновленную Lada Granta

«АвтоВАЗ» озвучил цены на обновленную Lada Granta

С субботы, 1 сентября тольяттинский «АвтоВАЗ» начнет продавать обновленную Lada Granta. Цены на новинку будут начинаться от 419,9 тысячи рублей. Как рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек, предприятие уже отгружает машины по дилерской сети и поэтому к 
28 августа 2018, 11:33
В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды

В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, что работники цехов начали получать спецобувь нового образца, с современным дизайном и защитой от травм. До сих пор рабочим волжского автогиганта выдавали классическую советскую спецобувь типа «прощай, молодость» (тяжелые черные ботинки из 
21 августа 2018, 10:08
На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью 
14 августа 2018, 03:52
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году

Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
3 августа 2018, 02:40
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