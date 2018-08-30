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В Самаре закрылся "Парк Хаус"
В Самаре закрылся известный торговый центр "Парк Хаус" на Московском шоссе. Арбитражный суд города Москвы признал банкротом оператора ТЦ - компанию "Арес Недвижимость" и открыл в отношении нее процедуру конкурсного производства. Фирма является собственником почти двух третей арендопригодных помещений центра …
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30 августа 2018, 09:41
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В блогах: тьма поглотила город Самару
Блогер kosmonavtmic утверждает, что вчера вечером Самару поглотила тьма. "Заход Солнца был в 19:38. По Московскому шоссе и прочим "магистралям" освещение включилось в 20:12, набрало полную яркость к 20:30. Не много ли для миллионного города целый час находиться в …
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30 августа 2018, 09:21
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В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?
Самарчанка Антонина Верченова через "Фейсбук" обратилась к властям области, чтобы они ответили, насколько законно строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Водников, 33. "Оно начинается буквально в эти дни. Компания-застройщик существует с 2015 года. Индекс финансовой стабильности - 93%. …
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30 августа 2018, 09:10
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На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб
В Самарской области ведется проверка смертельного случая на тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 …
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30 августа 2018, 12:58
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В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий
В паблике "Плохие новости" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти на АвтоВАЗе в День открытых дверей, 25 августа, погиб рабочий. Он сломал шею. Несчастный случай, унесший жизнь 31-летнего Алексея С., произошел в 7:30 утра в алюминиевом цеху. По предварительным …
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28 августа 2018, 08:24
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«АвтоВАЗ» озвучил цены на обновленную Lada Granta
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28 августа 2018, 11:33
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В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, что работники цехов начали получать спецобувь нового образца, с современным дизайном и защитой от травм. До сих пор рабочим волжского автогиганта выдавали классическую советскую спецобувь типа «прощай, молодость» (тяжелые черные ботинки из …
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21 августа 2018, 10:08
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37