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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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В Самаре закрылся

В Самаре закрылся "Парк Хаус"

В Самаре закрылся известный торговый центр "Парк Хаус" на Московском шоссе. Арбитражный суд города Москвы признал банкротом оператора ТЦ - компанию "Арес Недвижимость" и открыл в отношении нее процедуру конкурсного производства. Фирма является собственником почти двух третей арендопригодных помещений центра 
30 августа 2018, 09:41
В блогах: тьма поглотила город Самару

В блогах: тьма поглотила город Самару

Блогер kosmonavtmic утверждает, что вчера вечером Самару поглотила тьма. "Заход Солнца был в 19:38. По Московскому шоссе и прочим "магистралям" освещение включилось в 20:12, набрало полную яркость к 20:30. Не много ли для миллионного города целый час находиться в 
30 августа 2018, 09:21
В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?

В блогах: в Самаре на улице Водников незаконно строят жилой дом?

Самарчанка Антонина Верченова через "Фейсбук" обратилась к властям области, чтобы они ответили, насколько законно строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Водников, 33. "Оно начинается буквально в эти дни. Компания-застройщик существует с 2015 года. Индекс финансовой стабильности - 93%. 
30 августа 2018, 09:10
На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб

На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб

В Самарской области  ведется  проверка смертельного  случая  на  тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство  труда,  занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 
30 августа 2018, 12:58
В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий

В блогах: на АвтоВАЗе погиб рабочий

В паблике "Плохие новости" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти на АвтоВАЗе в День открытых дверей, 25 августа, погиб рабочий. Он сломал шею. Несчастный случай, унесший жизнь 31-летнего Алексея С., произошел в 7:30 утра в алюминиевом цеху. По предварительным 
28 августа 2018, 08:24
«АвтоВАЗ» озвучил цены на обновленную Lada Granta

«АвтоВАЗ» озвучил цены на обновленную Lada Granta

С субботы, 1 сентября тольяттинский «АвтоВАЗ» начнет продавать обновленную Lada Granta. Цены на новинку будут начинаться от 419,9 тысячи рублей. Как рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек, предприятие уже отгружает машины по дилерской сети и поэтому к 
28 августа 2018, 11:33
В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды

В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, что работники цехов начали получать спецобувь нового образца, с современным дизайном и защитой от травм. До сих пор рабочим волжского автогиганта выдавали классическую советскую спецобувь типа «прощай, молодость» (тяжелые черные ботинки из 
21 августа 2018, 10:08
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
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