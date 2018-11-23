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В Самаре изъяли 14 тысяч бутылок вредной «незамерзайки»
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции узнали, что 22-летний житель Кинеля организовал производство стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта — метанола. Силовики проверили информацию и сведения подтвердились. Выяснилось, что злоумышленник производил и хранил контрафактную «незамерзайку» на складах на улицах …
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23 ноября 2018, 05:12
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В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку
Глава Ленинского района Елена Бондаренко через "Твиттер" пригласила жителей принять участие в утренней зарядке совместно с сотрудниками райадминистрации. Начиная с 23 ноября чиновники будут собираться каждую пятницу в 8 утра у районной Доски почета на углу Ярмарочной/Садовой.
"Будем …
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23 ноября 2018, 04:48
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В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек
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23 ноября 2018, 04:07
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В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в …
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23 ноября 2018, 03:29
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В блогах: покушение на миражи самарской колбасы
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22 ноября 2018, 07:09
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В блогах: после сноса гаражей Самара погрязла в мусоре
Блогер Анна Носова жалуется, что после сноса гаражей Самара погрязла в мусоре. "К сожалению, реализация «проекта» пошла у нас по типичному сценарию, так свойственному нашему управленческому аппарату: «как обычно, не предусмотрели, не успели, нет денег», - негодует девушка. - …
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21 ноября 2018, 11:52
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В блогах: в Самаре таксист-наркоман избил активиста "Ночного патруля"
В паблике "Ночной Патруль" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в Самаре на днях таксист под действием наркотиков избил активиста движения. Автомобилисту не понравилось, что его задержали по наводке общественников. В результате происшествия молодой парень получил сквозную рваную рану лица, сотрясение …
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21 ноября 2018, 10:19
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Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон
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21 ноября 2018, 08:53
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«АвтоВАЗ» возвращает долги
«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий …
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17 ноября 2018, 08:15
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В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta
В паблике "Life" также в "ВК" рассказали про австрийского журналиста, который похвалил новую "Ладу Весту Кросс". Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену: в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро. Соответствие двигателя экостандарту Евро-6 и …
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12 ноября 2018, 07:09
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«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию
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9 ноября 2018, 11:45