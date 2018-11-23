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Материалы по теме:

В Самаре изъяли 14 тысяч бутылок вредной «незамерзайки»

В Самаре изъяли 14 тысяч бутылок вредной «незамерзайки»

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции узнали, что 22-летний житель Кинеля организовал производство стеклоомывающей жидкости на основе метилового спирта — метанола. Силовики проверили информацию и сведения подтвердились. Выяснилось, что злоумышленник производил и хранил контрафактную «незамерзайку» на складах на улицах 
23 ноября 2018, 05:12
В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку

В блогах: в Самаре чиновники пригласили жителей на зарядку

Глава Ленинского района Елена Бондаренко через "Твиттер" пригласила жителей принять участие в утренней зарядке совместно с сотрудниками райадминистрации. Начиная с 23 ноября чиновники будут собираться каждую пятницу в 8 утра у районной Доски почета на углу Ярмарочной/Садовой.

"Будем 
23 ноября 2018, 04:48
В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В четверг. 22 ноября, в областной столице произошла авария, в которой были травмированы два пожилых пешехода. В 10:40 37-летний водитель иномарки SKODA Yeti ехал по улице Чернореченской со стороны Аксакова. Когда он поворачивал на Владимирскую, то сбил двух женщин 76 
23 ноября 2018, 04:07
В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в 
23 ноября 2018, 03:29
В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

Блогер Игорь Кондратьев раскритиковал инициативу властей ввести акциз на колбасные изделия, бекон и сосиски. "Если Госдума ее одобрит, то под самый сильный удар попадут такие предприятия переработки, как оставшиеся в сельских районах региона 6 РАПО, компания "Фон Бекон" (хотя она 
22 ноября 2018, 07:09
В блогах: после сноса гаражей Самара погрязла в мусоре

В блогах: после сноса гаражей Самара погрязла в мусоре

Блогер Анна Носова жалуется, что после сноса гаражей Самара погрязла в мусоре. "К сожалению, реализация «проекта» пошла у нас по типичному сценарию, так свойственному нашему управленческому аппарату: «как обычно, не предусмотрели, не успели, нет денег», - негодует девушка. - 
21 ноября 2018, 11:52
В блогах: в Самаре таксист-наркоман избил активиста

В блогах: в Самаре таксист-наркоман избил активиста "Ночного патруля"

В паблике "Ночной Патруль" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в Самаре на днях таксист под действием наркотиков избил активиста движения. Автомобилисту не понравилось, что его задержали по наводке общественников. В результате происшествия молодой парень получил сквозную рваную рану лица, сотрясение 
21 ноября 2018, 10:19
Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон

Арестован экс-председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Карлос Гон

В Токио арестовали главу совета директоров Nissan, бывшего председателя правления «АвтоВАЗа» Карлоса Гона. Топ-менеджера подозревают в сокрытии доходов. В компании Nissan уже подтвердили, что Гон много лет занижал данные о личном заработке. Из-за этого его планировали уволить. После сообщения об 
21 ноября 2018, 08:53
«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий 
17 ноября 2018, 08:15
В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta

В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta

В паблике "Life" также в "ВК" рассказали про австрийского журналиста, который похвалил новую "Ладу Весту Кросс". Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену: в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро. Соответствие двигателя экостандарту Евро-6 и 
12 ноября 2018, 07:09
«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию

«АвтоВАЗ» планирует в 10 раз увеличить экспорт двигателей в Турцию

В следующем году «АвтоВАЗ» более чем в 10 раз - с 4 тысяч 800 до 50 тысяч штук - увеличит экспорт двигателей в Турцию. Агрегаты предназначены для другого дочернего подразделения Рено - завода в городе Бурса. Там выпускаются Renault Fluence 
9 ноября 2018, 11:45
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