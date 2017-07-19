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Самарские православные верующие отправились в крестный ход
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19 июля 2017, 09:32
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Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре
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19 июля 2017, 07:47
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Что будут есть самарцы?
Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что Самарская область в этом году будет с урожаем. «Поговорил на днях с одним из заместителей областного минсельхоза. По его словам, если и дальше погода будет стоять такая же жаркая, как на выходных, то наша …
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19 июля 2017, 10:01
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Самарцев превращают в спортсменов
Блогер bepowerback анонсирует, что 5 августа в Самаре на территории базы «Чайка» в Управленческом впервые пройдет легкоатлетический кросс «Сокольи горы». Всем желающим будет предоставлена прекрасная возможность проверить свою физическую подготовку. Трасса для кросса пройдет по уже знакомым любителям спорта …
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19 июля 2017, 09:32
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Самара подходит самарцам по потребностям на 41%
Самара заняла лишь 14-е место среди 15 самых крупных мегаполисов России в рейтинге «Индекс качества городской среды». Исследование провели специалисты московского консалтингового бюро «Стрелка». Городская среда Самары соответствует потребностям ее жителей на 41%. Общее ее состояние - плохое. Хуже только …
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19 июля 2017, 08:05
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Спасут от себя: в Самаре изменился телефон экстренной психологической помощи
Все, оказавшиеся в трудной ситуации, могут получить психологическую помощь по новому телефону экстренной психологической помощи Самарского университета: 8 (846) 337-99-93.
Уже 6 лет помощь жителям губернии оказывает психологический факультет Национального исследовательского университета имени академика Королева. Работают в проекте студенты факультета психологии, …
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18 июля 2017, 10:28
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Почему самарцев принимают за бандерлогов?
Блогер 63.ru c негодованием отреагировала на новость, что в Самаре устроят шоу гадалок. "Несмотря на свою любовь к мистическим книгам и фильмам, я категорически отрицательно отношусь к идиотизмам в виде "шоу экстрасенсов", битвам гадалок и другой подобной ерунде. Зачем …
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14 июля 2017, 06:34
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Бездомного жителя самарского двора затравили собаками
Блогер Антон Черепок пожаловался, что «похоронил дворового кота, которого задрали псы из соседской квартиры». «Я выкопал могилку на пустыре за домом, соседка принесла тряпочку и мы, завернув в это подобие савана животинку, предали тело земле. Итак, есть следующая проблема. …
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14 июля 2017, 08:09
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Самара потратит на саженцы 3,8 млн рублей
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15 марта 2017, 03:14
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В этом году в Самаре высадят на четверть больше цветов
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27 июня 2016, 06:29
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В Самаре за летний сезон высадят 23 тыс. кв. м цветников
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25 мая 2016, 10:57
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За высадку деревьев в Самаре заплатят 2,8 млн рублей
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7 апреля 2016, 03:38