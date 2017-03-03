Блогер kertch выложил фото одного из дворов Мехзавода. "Местные тётеньки настолько суровы, что, украшая газоны, приколачивают к деревьям гвоздями мягкие игрушки. А на «распятых» зверушках местная детвора совершенствует навыки стрелковой подготовки. Хорошо, пока только снежками. Мне эта картина напоминает связанных партизан на расстреле. Что же вы творите, тётеньки?!"- сокрушается блогер.
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Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора
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3 марта 2017, 09:48
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В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала
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3 марта 2017, 09:17
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Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке
Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная …
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2 марта 2017, 02:37
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Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»
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2 марта 2017, 01:58
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В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе
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2 марта 2017, 01:41
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Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин
Три человека погибли накануне вечером на федеральной трассе М-5 Урал в 40 километрах от Сызрани. «Джилли Эльгранд» разорвало надвое после столкновения с большегрузом «ДАФ». По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль мчался в сторону Новоспасского с явным превышением скорости. В какой-то момент …
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2 марта 2017, 10:07
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Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus
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2 марта 2017, 09:31
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В блогах: заброшенный «Восход»
Блогер chanych_85 побывал на заброшенном стадионе "Восход". "Находится он между Кировским вещевым рынком и Безымянской ТЭЦ. Это один из самых неблагополучных и неблагоустроенных районов Самары. "Восход" построили в 1963 году. В советское время он принадлежал заводу "Моторостроитель" и был …
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1 марта 2017, 09:49
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673 жилых дома в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые ключи уже сутки лишены холодного водоснабжения
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17 февраля 2017, 12:09
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Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе
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17 января 2017, 02:39
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Чапаевский механический завод задолжал в пенсионный фонд более 23 млн рублей
Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах обнаружила, что предприятие накопило долги перед пенсионным фондом страны - 23 миллиона 700 тысяч рублей. Отметим, что ФКП «Чапаевский механический завод» специализируется на производстве кумулятивных зарядов, детонирующих шнуров и …
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12 октября 2016, 10:39
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В Самаре изменили схему движения транспорта через Мехзавод
Схема движения транспорта через Мехзавод изменилась, сообщает администрация городского округа Самара. Это связано с началом очередного этапа реконструкции Московского шоссе.
Изменения затронули 9 маршрутов городского общественного транспорта. Автобусы и маршрутки №№ 1, 1а, 1к, 51, 68, 154к, 175к, 210, 221 теперь …
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21 сентября 2016, 05:24
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Самые востребованные игрушки современных детей назвали эксперты
Специалисты из организации NPD Group осуществили исследование современного рынка детских игрушек. Проанализировав полученные данные, они определили самые популярные виды игр. Как оказалось, подавляющая масса нынешних детей предпочитает «умные» игрушки.
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7 сентября 2016, 11:23
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Ученые: пенсионеры любят секс не меньше молодых
Пожилые люди не менее молодых любят секс. К такому вывод пришли ученые из Университета штата Иллинойс в Чикаго. Статья опубликована на портале Indianexpress.
По словам исследователей, пенсионеры чаще всего не занимаются сексом из-за физиологических проблем. Как говорится в …
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28 июля 2016, 11:27
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Российских детей защитят от игрушечных монстров
Детские игрушки обязательно должны проходить психолого-педагогическую экспертизу. Такие поправки собираются внести в техрегламент Таможенного союза "О безопасности игрушек", пишут "Известия". Инициатива поступила из Казахстана.
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20 июня 2016, 05:30
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Четырехлетний британец на полчаса застрял в автомате с игрушками
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23 апреля 2015, 12:49