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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора

Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора

В паблике «Новости Самары» появилось видео с лисицей, которую согласно комментарию, автор ролика увидел в городе во дворе 120-го дома по улице Стара-Загора. Животное перебежало дорогу и скрылось в гаражном массиве. Один из комментаторов выразил опасение, что зверь может быть 
3 марта 2017, 09:48
В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала

В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала

Блогер Александр Жоголев сообщил, что в исторической части Самары в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 началась реконструкция ветхого жилья. "Хотя, наверное, правильнее его было бы снести, нежели вот так уродовать, - считает автор. - Честно не могу сказать, за чей 
3 марта 2017, 09:17
Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке

Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке

Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная 
2 марта 2017, 02:37
Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

В социальных сетях обсуждают ДТП на Московском шоссе. «В сторону Крутых Ключей пробка. Авария, два автобуса и «КамАЗ», - сообщил очевидец в четверг, 2 марта, в девять часов утра. Другой пользователь опубликовал фото, и уточнил, что столкновение случилось перед «Ракитой». 

2 марта 2017, 01:58
В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе

В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе

Блогер denataliya опубликовала видео с бабушкой, которое ехала по улице Воронежской на самодельном транспортном средстве.
«Гражданка лет 70-75 очень ловко управлялась с тележкой, лавируя на ней между машинами. Мы, честно говоря, растерялись и испугались. Потому что страшно стало - вдруг 
2 марта 2017, 01:41
Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин

Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин

Три человека погибли накануне вечером на федеральной трассе М-5 Урал в 40 километрах от Сызрани. «Джилли Эльгранд» разорвало надвое после столкновения с большегрузом «ДАФ». По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль мчался в сторону Новоспасского с явным превышением скорости. В какой-то момент 
2 марта 2017, 10:07
Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

В ночь на 2 марта в Октябрьском районе Самары сгорели два дорогих автомобиля Lexus. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия.

«3:40 утра. Проспект Ленина, 1. Горели две машины. Говорят, что принадлежали одному хозяину», - сообщается в паблике «Новости Самары».

По 

2 марта 2017, 09:31
В блогах: заброшенный «Восход»

В блогах: заброшенный «Восход»

Блогер chanych_85 побывал на заброшенном стадионе "Восход". "Находится он между Кировским вещевым рынком и Безымянской ТЭЦ. Это один из самых неблагополучных и неблагоустроенных районов Самары. "Восход" построили в 1963 году. В советское время он принадлежал заводу "Моторостроитель" и был 
1 марта 2017, 09:49
673 жилых дома в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые ключи уже сутки лишены холодного водоснабжения

673 жилых дома в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые ключи уже сутки лишены холодного водоснабжения

Не работают детские сады и школы. Крупная авария произошла на водоводе в районе 19 километра Московского шоссе накануне около часа дня. Добраться до места порыва коммунальщики не смогли и сегодня утром. Работы осложняются тем, что в охранной зоне водовода складировано 

17 февраля 2017, 12:09
Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе

Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе

Самарские следователи начали проверку по факту смерти мужчины, тело которого было обнаружено на месте пожара в Красноглинском районе Самары. Сообщение о происшествии поступило в МЧС 16 января в 20:57. Возгорание произошло в квартире дома на улице 16 квартал в поселке 

17 января 2017, 02:39
Чапаевский механический завод задолжал в пенсионный фонд более 23 млн рублей

Чапаевский механический завод задолжал в пенсионный фонд более 23 млн рублей

Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах обнаружила, что предприятие накопило долги перед пенсионным фондом страны - 23 миллиона 700 тысяч рублей. Отметим, что ФКП «Чапаевский механический завод» специализируется на производстве кумулятивных зарядов, детонирующих шнуров и 

12 октября 2016, 10:39
В Самаре изменили схему движения транспорта через Мехзавод

В Самаре изменили схему движения транспорта через Мехзавод

Схема движения транспорта через Мехзавод изменилась, сообщает администрация городского округа Самара. Это связано с началом очередного этапа реконструкции Московского шоссе.

Изменения затронули 9 маршрутов городского общественного транспорта. Автобусы и маршрутки №№ 1, 1а, 1к, 51, 68, 154к, 175к, 210, 221 теперь 

21 сентября 2016, 05:24
Самые востребованные игрушки современных детей назвали эксперты

Самые востребованные игрушки современных детей назвали эксперты

Специалисты из организации NPD Group осуществили исследование современного рынка детских игрушек. Проанализировав полученные данные, они определили самые популярные виды игр. Как оказалось, подавляющая масса нынешних детей предпочитает «умные» игрушки.
Лидирующую позицию в рейтинге занимает конструктор. Уровень таких продаж - 25% 

7 сентября 2016, 11:23
Ученые: пенсионеры любят секс не меньше молодых

Ученые: пенсионеры любят секс не меньше молодых

Пожилые люди не менее молодых любят секс. К такому вывод пришли ученые из Университета штата Иллинойс в Чикаго. Статья опубликована на портале Indianexpress.

По словам исследователей, пенсионеры чаще всего не занимаются сексом из-за физиологических проблем. Как говорится в 
28 июля 2016, 11:27
Российских детей защитят от игрушечных монстров

Российских детей защитят от игрушечных монстров

Детские игрушки обязательно должны проходить психолого-педагогическую экспертизу. Такие поправки собираются внести в техрегламент Таможенного союза "О безопасности игрушек", пишут "Известия". Инициатива поступила из Казахстана.
Действующие сейчас нормы о безопасности игрушек касаются исключительно их органолептических, токсиколого-гигиенических химических и радиологических свойств. Если 

20 июня 2016, 05:30
Четырехлетний британец на полчаса застрял в автомате с игрушками

Четырехлетний британец на полчаса застрял в автомате с игрушками

Около получаса у мальчика по имени Генри Хаус не получалось выбраться из западни, передает New York Daily News.

Происшествие случилось в развлекательном центре в городке Тамворт, графство Стаффордшир. Ребенок хотел заполучить игрушку — героя анимационного фильма «Гадкий я». Когда 
23 апреля 2015, 12:49
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