|
Передал деньги на парковке ТЦ: самарец попался на взятке полицейскому
|
16 января 2019, 08:00
|
Долги перед сотрудниками «Тольяттинского кирпича» обещают погасить за 2 месяца
|
16 января 2019, 07:34
|
В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру
Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в …
|
16 января 2019, 05:39
|
Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью
|
16 января 2019, 04:59
|
В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину
В Самаре упавшей с крыши глыбой льда разбило лобовое стекло и помяло крышу припаркованному у дома автомобилю. Фотографии разбитого авто опубликовал в "Твиттере" один из жителей города. Инцидент случился во дворе на улице Гагарина. "Самое страшное, что за эту …
|
15 января 2019, 05:28
|
В Самаре блогер обнаружил туалет "над пропастью"
Блогер Александр Жоголев на одной из самарских строек заметил необычный туалет. Он находится на 20-метровой высоте. На самом краю строящегося дома. "Вы только посмотрите на этот чудо-туалет. Вот скажите честно, смогли бы там присесть с газеткой, сигареткой и расслабиться …
|
15 января 2019, 05:24
|
В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта
Городские власти Тольятти решили убрать отдельные полосы для движения маршрутных транспортных средств - автобусов на улицах Свердлова, Юбилейной, Борковской, на проспектах Степана Разина и Московском. С четверга, 10 января, сотрудники «Центра организации дорожного движения городского округа Тольятти» начали демонтаж соответствующих …
|
11 января 2019, 10:49
|
В блогах. Самара: Чуваши
Блогер Алексей Авдейчев побывал в поселке Чуваши. Он занимает территорию между улицами Балаковской, Авроры, Южным проездом и Измайловским переулком. По одной из версий, происхождение названия связано с тем, что до середины 20-х годов прошлого века здесь проживали чуваши (до …
|
10 января 2019, 05:19
|
В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного
Самарчанка Мария Тимофеева показала в "Фейсбуке", какой распрекрасный стул стоит в следственном комитете по городу Отрадному Самарской области. "Эта "мебель" очень ненавязчиво и не банально намекает на символ приближающегося праздника. Свинюшка форевер. Этот стул мне вынесли из жалости. Второй …
|
29 декабря 2018, 10:55
|
Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь
|
27 декабря 2018, 11:49
|
Кадровый голод: в Самаре дефицит водителей трамваев и кондукторов
|
6 декабря 2018, 09:15
|
В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
|
29 октября 2018, 05:37