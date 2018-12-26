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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили

В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили "Новогодний автобус желаний"

Новогоднюю тему продолжает и самарский городской перевозчик "СамараАвтоГаз". Компания поведала в "Твиттере", что сегодня на одном из маршрутов предприятия вышел в рейс «Новогодний автобус желаний». Вместе с пассажирами в автобусе - Дед Мороз и Снегурочка. Они будут дарить горожанам 
26 декабря 2018, 05:12
В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5

В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5

С 12:00 среды, 26 декабря, на федеральной трассе М-5 «Урал» введено временное ограничение на движение грузовиков. Причиной стал сильный снегопад, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Транзитному транспорту советуют не проезжать участки с 890 по 976 км в Сызранском и Ставропольском 
26 декабря 2018, 04:52
Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного

Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного

Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать 
26 декабря 2018, 04:17
В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин

В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин

Во вторник, 25 декабря, в областной столице произошла авария, в которой пострадали двое пешеходов. 29-летний водитель маршрутного автобуса, следующего по маршруту № 96, ехал по дублеру Московского шоссе. Когда он направлялся со стороны Ракитовского шоссе в сторону улицы Дальней, то 
26 декабря 2018, 03:10
В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная

В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная

Блогер perevozchic пожаловался, что Самара в эти дни совсем не новогодняя и не нарядная: "Город украсили, но не там, где надо. Например, Московское шоссе. Но ведь по нему из людей никто и никогда не гуляет. Одни транзитные пассажиры и 
25 декабря 2018, 06:07
В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом

В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом

В паблике «Тольятти» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, как в Автограде провели городскую ёлку для школьников. "Мероприятие было организовано для детей, у которых за прошедший год набралось достаточное количество призовых мест не городского, а областного и всероссийского масштаба, заверили учителя одной 
25 декабря 2018, 05:56
В блогах: О предновогодней спешке

В блогах: О предновогодней спешке

Блогер 63ru пишет про предновогоднюю спешку, которая поразила всю Самару. "Признайтесь, у кого из вас есть такая фишка - острое желание закруглиться по всем недоделанным делам именно до 31 декабря? Оформить, купить, выбросить, отвезти, привезти, - пишет автор. - 
21 декабря 2018, 07:13
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