Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного … Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать