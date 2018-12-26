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В блогах: в Самаре на 37-м маршруте пустили "Новогодний автобус желаний"
Новогоднюю тему продолжает и самарский городской перевозчик "СамараАвтоГаз". Компания поведала в "Твиттере", что сегодня на одном из маршрутов предприятия вышел в рейс «Новогодний автобус желаний». Вместе с пассажирами в автобусе - Дед Мороз и Снегурочка. Они будут дарить горожанам …
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26 декабря 2018, 05:12
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В Самарской области из-за снегопада ограничили движение большегрузов на М-5
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26 декабря 2018, 04:52
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Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного
Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать …
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26 декабря 2018, 04:17
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В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин
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26 декабря 2018, 03:10
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В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная
Блогер perevozchic пожаловался, что Самара в эти дни совсем не новогодняя и не нарядная: "Город украсили, но не там, где надо. Например, Московское шоссе. Но ведь по нему из людей никто и никогда не гуляет. Одни транзитные пассажиры и …
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25 декабря 2018, 06:07
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В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом
В паблике «Тольятти» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, как в Автограде провели городскую ёлку для школьников. "Мероприятие было организовано для детей, у которых за прошедший год набралось достаточное количество призовых мест не городского, а областного и всероссийского масштаба, заверили учителя одной …
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25 декабря 2018, 05:56
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В блогах: О предновогодней спешке
Блогер 63ru пишет про предновогоднюю спешку, которая поразила всю Самару. "Признайтесь, у кого из вас есть такая фишка - острое желание закруглиться по всем недоделанным делам именно до 31 декабря? Оформить, купить, выбросить, отвезти, привезти, - пишет автор. - …
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21 декабря 2018, 07:13