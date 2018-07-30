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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 июля 2018г 
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В блогах: Ржавые, забитые и гнилые - жуткий потоп на "АвтоВАЗе"

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" выложили видео жуткого потопа, который случился в одном из цехов автозавода перед выходными.

"Трубы там все ржавые, забитые и гнилые. Периодически рвет на разных участках. Их надо полностью менять, а не ремонтировать. Но это 
24 июля 2018, 09:13
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В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.

"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы 
20 июля 2018, 05:21
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На "АвтоВАЗе" стартует корпоративный отпуск

С понедельника, 23 июля, тольяттинский "АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск. Сотрудники предприятия будут отдыхать до 12 августа.
 
"Также в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск", говорится в сообщении пресс-центра ПАО "АВТОВАЗ".
 
На эти три недели запланированы модернизация оборудования и ремонты на 
20 июля 2018, 04:55
LADA Priora больше не будут выпускать на «АвтоВАЗе»

LADA Priora больше не будут выпускать на «АвтоВАЗе»

В конце июля на тольяттинском автогиганте прекратится сборка модели LADA Priora. Представители предприятия пояснили, что решение связано со спросом на новые машины «АвтоВАЗа» и снижением интереса к Priora.
 
- Мы приняли логичное решение завершить производство данной модели и сконцентрироваться на 
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Попили, покурили и потом уснули: в Самарской области на пожаре погибли рабочие

Попили, покурили и потом уснули: в Самарской области на пожаре погибли рабочие

На территории одного из ангаров города Похвистнево Самарской области нашли тела трёх погибших мужчин. Их обнаружили после тушения пожара. По данному факту следственным отделом СУ СК по Самарской области начата доследственная проверка.
 
Пожар случился в ночь с 3 на 
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В Самаре ссора рабочих закончилась госпитализацией двух человек

В Самаре ссора рабочих закончилась госпитализацией двух человек

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В квартире дома на улице Георгия Димитрова вспыхнул конфликт между 

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В селе Лопатино в канализации утонули двое рабочих

В селе Лопатино в канализации утонули двое рабочих

Сегодня,  4 июня,  на канализационно-насосной станции в селе Лопатино при выполнении профилактических работ в накопительной емкости двое рабочих отравились ядовитыми парами и утонули, сообщает ПСС по Самарской области.
 
Для извлечения тел погибших на место происшествия был направлен спасательный отряд. 
4 июня 2015, 10:24
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