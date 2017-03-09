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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 марта 2017г 
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В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка

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В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных

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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

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В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото

В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото

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По данным полиции, ДТП произошло на 
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В Самаре снова затопило Московское шоссе, есть фото

В самарском паблике в соцсети появились фотографии нового «потопа» на Московском шоссе. «Озеро Ракита – Московское шоссе», - подписал снимок очевидец. Напомним, в конце февраля на указанном участке была аналогичная ситуация, что стало поводом для массы «фотожаб». А певец 
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Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото

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6 марта 2017, 11:42
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