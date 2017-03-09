В блогах: день памяти Сергея Морозова … Блогер Игорь Кондратьев напоминает , что 9 марта - день памяти Сергея Морозова. "Наш земляк и мой друг погиб ровно год назад, 9 марта 2016 года, в боях с исламистами за сирийский город Пальмира. Сергей закрыл собой командира от осколков