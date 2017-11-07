В блогах: про электромобили в Самаре … Блогер 63ru рассуждает про электромобили, есть ли в Самаре у них перспектива? "Смотрю, на федеральном уровне опять эту тему стали активно педалировать. Покопавшись с связи с этим по самарским новостям этого года, я нашла, что у нас, оказывается, планировалось