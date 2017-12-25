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В блогах: про «ад» на лыжной базе «Чайка» в Самаре
Минспорт Самарской области отреагировал в "Живом Журнале" на скандал с лыжной базой "Чайка". На прошлой неделе блогеры пожаловались, что этим летом директором базы было принято решение о закрытии общественной раздевалки на первом этаже с дальнейшим ее перепрофилированием под спортивный …
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25 декабря 2017, 10:05
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В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»
Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали …
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22 декабря 2017, 03:49
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В блогах: в Самаре на набережной залили каток
Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной …
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22 декабря 2017, 07:07
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В блогах: про новые светофоры и «адовую пробку» в Самаре
Блогер Анна Носова поведала про «адовую пробку и разъяренных водителей на 18-м километре». 20 декабря на кольце Волжского и Московское шоссе включили аж 8 светофоров. «Утро самарцев в очередной раз началось с матюков и ярости в адрес чиновников из …
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22 декабря 2017, 03:24
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Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам
Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал утвердить во втором чтении проект закона о списании задолженности по налогам физлицам. Задолженность, поясняют эксперты, будет аннулирована по имущественным налогам, накопившаяся на 1 января 2015-го. Вместе с тем долги простят индивидуальным предпринимателям, рассказывает …
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20 декабря 2017, 09:28
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В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году
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11 декабря 2017, 05:21
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В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей
Российские судебные приставы начали серию рейдов по злостным должникам. 11 декабря они планируют заняться фискальными платежами, 18-го – неплательщиками за теплоэнергию, 25-го - приостановкой деятельности различных организаций. 4 декабря самарские приставы прошлись по неплательщикам алиментов.
«Если должник в течение двух и …
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6 декабря 2017, 08:04
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Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом "Крыльев Советов" погашены
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4 декабря 2017, 05:57
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В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками
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4 декабря 2017, 01:56
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АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, …
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1 декабря 2017, 01:08
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В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги
В Самаре должники отдали деньги после того, как им перекрыли канализацию.
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14 ноября 2017, 01:34
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В Самарской области должник пытался обхитрить судебных приставов
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10 ноября 2017, 10:58