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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам

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20 декабря 2017, 09:28
В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году

В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году

Это в два раза больше, чем в прошлом. Всего в отношении неплательщиков было возбуждено 12 тысяч исполнительных производств, а закончено тысячей меньше. Самый большой долг на сегодняшний момент — 1,5 миллиона рублей, минимальный — 10 тысяч.
 
«Значительного роста должников 

11 декабря 2017, 05:21
В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей

В Самарской области неплательщики алиментов задолжали 335 млн рублей

Российские судебные приставы начали серию рейдов по злостным должникам. 11 декабря они планируют заняться фискальными платежами, 18-го – неплательщиками за теплоэнергию, 25-го - приостановкой деятельности различных организаций. 4 декабря самарские приставы прошлись по неплательщикам алиментов.

«Если должник в течение двух и 

6 декабря 2017, 08:04
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Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом "Крыльев Советов" погашены

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В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками

В Самаре судебные приставы пошли на встречу с должниками

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АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

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В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги

В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги

В Самаре должники отдали деньги после того, как им перекрыли канализацию.
 
«Более 2 миллионов рублей долгов удалось получить СКС благодаря процедуре тампонирования канализации», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
 
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В Самарской области должник кредитной организации – гражданин «К.» - пытался перехитрить судебных приставов, придумав легенду о «Казахстане» и указав адрес, по которому он на самом деле не проживал.
 
Суд постановил арестовать автомобиль Kia, который являлся предметом залога. Но 

10 ноября 2017, 10:58
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