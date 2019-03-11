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В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина
Про фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина поведала блогер Наталья Ширяева. "Наблюдали забавную картину: буксующий детский паровозик. Точнее, переполненный детьми буксующий паровозик, - пишет автор. - Видимо, попал в такую ситуацию из-за подтаявшего снега. Застрял в снежно-грязной …
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11 марта 2019, 08:47
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В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега
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11 марта 2019, 07:57
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Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
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11 марта 2019, 05:28
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Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы
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11 марта 2019, 05:01
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В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал
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7 марта 2019, 01:56
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В блогах: Почему в Самаре текут кровли
Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. …
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5 марта 2019, 05:01
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В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной
Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, …
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28 февраля 2019, 09:14
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В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной
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28 февраля 2019, 07:11
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В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару
Самарец Вадим Назаров решил собрать в "Фейсбуке" все мемы про жителей Самары. "Итак, самарец думает, что Жигулёвские горы - это горы. Самарец говорит обвешанному сумками, что тот как Пиня. Если самарец заблудится, то в курмышах. Самарец не знает точно, …
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27 февраля 2019, 06:06
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В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"
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27 февраля 2019, 04:47
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На въездах в Самару установят дорожные весы
На въездах в Самару появятся пункты автоматического весогабаритного контроля автомобилей. Они позволят защитить отремонтированные дороги в областном центре от слишком тяжёлых фур, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Один из таких пунктов установят у моста через реку Сок. Второй …
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26 февраля 2019, 03:43
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«ТЕРРА» отметила 20-летие семейным праздником
Звук приближающегося паровоза - визитная карточка торгово-развлекательного комплекса. «Гудок» в эту субботу потонул в громких криках, радостном смехе и ликовании групп поддержки. На большом семейном празднике, посвященном 20-летию телерадиокомпании «ТЕРРА», дети и взрослые, поделённые на разные возрастные группы, принимали участие …
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6 ноября 2018, 09:50
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В блогах: ВелоСТО в Самаре
Татьяна Выводнова сообщает в паблике "Подслушано | Самара" соцсети «ВКонтакте», что на улицах города появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов – велоСТО. Это такой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором самых необходимых для мелкого ремонта инструментов – …
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11 сентября 2018, 06:32
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У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов
Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро …
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10 сентября 2018, 03:19
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На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста
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5 сентября 2018, 03:03
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