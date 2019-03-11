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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина

В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина

Про фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина поведала блогер Наталья Ширяева. "Наблюдали забавную картину: буксующий детский паровозик. Точнее, переполненный детьми буксующий паровозик, - пишет автор. - Видимо, попал в такую ситуацию из-за подтаявшего снега. Застрял в снежно-грязной 
11 марта 2019, 08:47
В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

В Самаре обещают в течение месяца восстановить крыши домов, пострадавших от снега

Кровли домов в Самаре, которые пострадали после обильных снегопадов, обещают восстановить в течение месяца. Такие сроки были озвучены на совещании в мэрии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Напомним, что этой зимой из-за несвоевременной расчистки крыш от снега в областной 
11 марта 2019, 07:57
Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Жителей Самарской области попросили в ближайшие два дня быть особенно осторожными и внимательными - ожидается ухудшение погоды. С вечера понедельника, 11 марта, до 19:00 вторника в регионе облачно, местами дождь, гололедица и туман. Специалисты «Приволжского УГМС» прогнозируют южный ветер со 
11 марта 2019, 05:28
Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото Кубка Европы

Тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала золотую медаль по метанию молота U23 (до 23 лет) на Кубке Европы в Словакии. Как рассказали в министерстве спорта Самарской области, она показала результат 69.18 метра. Известно, что 20-летняя Софья - воспитанница тольяттинской СДЮСШОР № 
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В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал

В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал

На улице Братьев Коростелевых прямо посреди проезжей части образовался провал. По словам очевидцев, асфальт ушел под землю на участке улицы Братьев Коростелевых от Рабочей до Вилоновской. Провал обозначили: с одной стороны автомобилистов о нем предупреждает ярко-желтый мусорный контейнер, а с 
7 марта 2019, 01:56
В блогах: Почему в Самаре текут кровли

В блогах: Почему в Самаре текут кровли

Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. 
5 марта 2019, 05:01
В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, 
28 февраля 2019, 09:14
В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до улицы Солнечной, об этом заявили в гордепартаменте градостроительства. Речь идет об улице XXII Партсъезда. Еще в 2012 году власти решили продлить ее до Солнечной, был завершен проект реконструкции, 
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В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару

В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару

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В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"

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На въездах в Самару установят дорожные весы

На въездах в Самару установят дорожные весы

На въездах в Самару появятся пункты автоматического весогабаритного контроля автомобилей. Они позволят защитить отремонтированные дороги в областном центре от слишком тяжёлых фур, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Один из таких пунктов установят у моста через реку Сок. Второй 

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«ТЕРРА» отметила 20-летие семейным праздником

«ТЕРРА» отметила 20-летие семейным праздником

Звук приближающегося паровоза - визитная карточка торгово-развлекательного комплекса. «Гудок» в эту субботу потонул в громких криках, радостном смехе и ликовании групп поддержки. На большом семейном празднике, посвященном 20-летию телерадиокомпании «ТЕРРА», дети и взрослые, поделённые на разные возрастные группы, принимали участие 
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В блогах: ВелоСТО в Самаре

В блогах: ВелоСТО в Самаре

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У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

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На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

Накануне, 4 сентября, в областной столице произошла авария с участием велосипедиста. В 15:25 59-летний мужчина ехал на иномарке Mitsubishi по рынку «Норд» со стороны Заводского шоссе в направлении Рыльской. По пути автомобилист сбил велосипедиста. 13-летний мальчик получил травмы и угодил 
5 сентября 2018, 03:03
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