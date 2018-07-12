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Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"
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7 июля 2018, 12:57
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке
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5 июля 2018, 04:09
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Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти
Сотрудники регионального министерства труда, занятости и миграционной политики продолжают проверку на тольяттинском «АвтоВАЗе». 17 июня на предприятии случилась трагедия.
Во время работы на закрытом распределительном устройстве произошло короткое замыкание с возникновением вольтовой дуги, пишет tlt.ru. Электромонтер по ремонту …
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5 июля 2018, 11:40
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Бу Андерссон о работе на АвтоВАЗе: «Все время словно продираешься через дерьмо»
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21 апреля 2018, 04:29
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АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»
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5 декабря 2017, 08:01
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К ЧМ-2018 областное правительство закупит сразу 600 автомобилей "Лада-Веста"
По информации источников "ТЕРРЫ" к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в Самаре, областным правительством будет закуплено сразу 600 автомобилей "Лада-Веста".
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5 сентября 2017, 03:19
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Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой
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19 мая 2017, 08:35
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Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году
Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году, пишет auto.tltnews.ru
"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых …
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29 сентября 2016, 10:49