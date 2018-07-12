Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году пишет auto.tltnews.ru



"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых … Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году,"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых