1
29
29
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 88888888888    888888            888b     d888   .d8888b.   888    888888 
     888          "88b            8888b   d8888  d88P  Y88b  888      "88b 
     888           888            88888b.d88888  888         888       888 
     888           888   .d8888b  888Y88888P888  888d888b.   888       888 
     888           888  d88P"     888 Y888P 888  888P "Y88b  888       888 
     888           888  888       888  Y8P  888  888    888  888       888 
     888           88P  Y88b.     888   "   888  Y88b  d88P  888       88P 
     888           888   "Y8888P  888       888   "Y8888P"   888       888 
                 .d88P                                               .d88P 
               .d88P"                                              .d88P"  
              888P"                                               888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил

Сотрудницу АвтоВАЗа насмерть сбил "Лексус"

43-летняя женщина возвращалась с ночной смены домой.
7 июля 2018, 12:57
Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке

Тольяттинский «АвтоВАЗ» рассказал, какую долю занимает на российском рынке

В первой половине 2018 года продажи моделей тольяттинского автогиганта выросли на 21%, что является лучшим показателем за четыре года. Всего за полгода было продано 169 884 легковых и коммерческих автомобиля LADA. Рыночная доля машин LADA в этом сегменте составляет не 

5 июля 2018, 04:09
Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти

Электромонтер погиб на «АвтоВАЗе» в Тольятти

Сотрудники регионального министерства труда, занятости и миграционной политики продолжают проверку на тольяттинском «АвтоВАЗе». 17 июня на предприятии случилась трагедия.

Во время работы на закрытом распределительном устройстве произошло короткое замыкание с возникновением вольтовой дуги, пишет tlt.ru. Электромонтер по ремонту 
5 июля 2018, 11:40
Бу Андерссон о работе на АвтоВАЗе: «Все время словно продираешься через дерьмо»

Бу Андерссон о работе на АвтоВАЗе: «Все время словно продираешься через дерьмо»

В Швеции вышел документальный фильм о тольяттинском автогиганте и работе на нем в роли директора Бу Андерссона. Он руководил заводом в 2014–2016 годах. Однако, как цитирует шведа издание, остался недоволен этой работой.

В документальном фильме Андерсон говорит, что никогда 
21 апреля 2018, 04:29
АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»

АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»

АвтоВАЗ начал продажи битопливных автомобилей. Эти машины работают не только на бензине, но и на сжатом природном газе. Зеленый логотип на крышке багажника первым получил седан «Лада Веста». Аббревиатура CNG практически единственное внешнее отличие этой модели от бензиновой. В салоне 

5 декабря 2017, 08:01
К ЧМ-2018 областное правительство закупит сразу 600 автомобилей

К ЧМ-2018 областное правительство закупит сразу 600 автомобилей "Лада-Веста"

По информации источников "ТЕРРЫ" к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в Самаре, областным правительством будет закуплено сразу 600 автомобилей "Лада-Веста".
Машины передадут компании-оператору такси. Наиболее вероятным кандидатом, эксперты называют сервис "Яндекс-Такси". Именно он будет обслуживать гостей, которые 

5 сентября 2017, 03:19
Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой

Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой

В Самаре сотрудниками вневедомственной охраны задержан 53-летний местный житель, который из окна квартиры одного из домов по улице Максима Горького выбросил кастрюлю с едой на автомобиль Lada Vesta.
 
На место происшествия стражей порядка вызвал владелец пострадавшего авто. По его 

19 мая 2017, 08:35
Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Продажи LADA Vesta Exclusive стартуют уже в 2016 году

Седан LADA Vesta в комплектации Exclusive, премьера которого состоялась в августе на Московском международном автосалоне, появятся в продаже уже в этом году, пишет auto.tltnews.ru

"Ближе к концу года мы планируем запуск версии Exclusive, в которой будет много новых 
29 сентября 2016, 10:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх