Самарцы смогут увидеть парад планет, лунные затмения и астероид Веста Зимой 2017 года самарцы смогут наблюдать в ночном небе несколько интересных астрономических явлений. В среду, 18 января, максимально ярким будет астероид Веста. При ясной погоде в темное время суток его можно будет увидеть невооруженным глазом.



Кроме того, в конце …