Блогер Анна Носова поведала про необычное астрономическое мероприятие под названием «тротуарка», которое прошло недавно на парковке у самарского "Парк-Хауса". "Все желающие могли бесплатно понаблюдать в различные оптические приборы за яркими объектами. В условиях города из-за яркости фонарей сложно увидеть какое-либо небесное тело, поэтому люди смотрели на Луну и Юпитер. А организаторы отвечали на вопросы гостей и рассказывали интересные факты. Ребята помогли мне сфотографировать Луну. Получила массу положительных эмоций", - отмечает Носова.
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Где деньги зарыты: блогер предложил запустить проект «Самарский гектар»
Блогер Сергей Игуменов предложил включить Самарскую область во всероссийский проект "Дальневосточный гектар" и разработать систему гарантированных закупок производимой новыми домохозяйствами продукции. "Издревле люди селились вдоль рек и жили тем, что возделывали плодородную землю. А что теперь? Теперь вся областная …
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12 апреля 2017, 06:09
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В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. …
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12 апреля 2017, 06:00
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Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки
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11 апреля 2017, 04:09
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Ford Mustang 1968 года замечен в Самаре: фото
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в прошедшую субботу у музея "Самара космическая" состоялась встреча-выставка самарских любителей ретротехники. Там были представлены различные модели автомобилей советского производства, такие как ГАЗ, "Москвич", "Запорожец", ВАЗ и ЗиЛ. Изюминкой стал Ford Mustang …
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11 апреля 2017, 04:01
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Самарцы смогут увидеть парад планет, лунные затмения и астероид Веста
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17 января 2017, 04:18
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Самарцы смогут увидеть метеорный дождь
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3 января 2017, 05:50
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Ученые: Обнаружена планета, существующая против законов физики
Группа астрономов обнаружила крупную планету K2-39b, существование которой противоречит всем известным законам физики. Небесное тело вращается вокруг гигантской звезды настолько близко, что всем формулам механики оно уже давно должно было бы разрушиться.
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24 июня 2016, 11:27
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Опубликовано захватывающее видео пролета Меркурия по диску Солнца
Американское аэрокосмическое агентство NASA представило видео, на котором демонстрируется редкое космическое явление, а именно прохождение Меркурия по диску Солнца, произошедшее 9 мая.
Впервые за последние 10 лет Меркурий, первая планета Солнечной системы, приблизился к Солнцу настолько близко, что на …
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10 мая 2016, 06:19