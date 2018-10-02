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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: 130 лет самарскому театру

В блогах: 130 лет самарскому театру

Самарец Игорь Махтев напомнил в "Фейсбуке", что "130 лет назад - 2 октября 1888 года - во вновь построенном здании городского театра состоялся первый спектакль". "Правда, дата эта по старому стилю, так что 130-летие праздновать будем только через 12 дней 
2 октября 2018, 10:52
В блогах: в Тольятти возбуждено дело

В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. 
2 октября 2018, 08:29
В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую

В субботу, 6 октября, с 12:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение транспорта на улице Ленинской от дома № 123 до улицы Рабочей. В этот день в историческом центре областной столицы пройдет историко-патриотический фестиваль «Ожившие страницы истории». Конечно, перекрытие 
2 октября 2018, 05:37
Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

За неделю, с 24 по 30 сентября в Самарской области зарегистрировали 8997 случаев ОРВИ и гриппа. Причем, из них 4273 человека заразились в Самаре. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется в регионе на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают 
2 октября 2018, 05:13
В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе

В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе

В пятницу, 21  сентября, в Самаре закрыли движение транспорта по правой полосе Московского шоссе перед пересечением с улицей Авроры (въезд в город). Как  сообщило Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, на этом месте нашли провал на проезжей 
21 сентября 2018, 11:39
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе

В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе

В понедельник утром, 20 августа, самарских автомобилистов ждал неприятный сюрприз.
 
На участке Московского шоссе от проспекта Кирова до торгового центра Metro перестали работать светофоры. 
 
- Нарушено электропитание светофоров по Московскому шоссе в районе ТЦ «Московский», по улице Алма-Атинской, Дальней, Ташкентской и Зои 
20 августа 2018, 10:55
На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон

На склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон. Напомним, что этим летом во время ливней этот участок на Московском шоссе был размыт. 

Напомним, что склон около Ботанического сада реконструировали во время капремонта Московского шоссе в 2015 году. 
14 августа 2018, 04:35
Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев

Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев

В Самаре разгорелся спор по поводу судьбы дома №32 на улице Осипенко. Уникальное для Самары здание расположено у перекрестка с проспектом Ленина, напротив областной библиотеки. В народе этот дом также известен как «терка», «кукуруза», «напильник» или «рашпиль». Инициативная группа самарцев 

20 ноября 2017, 12:36
В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано

В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано

Самарское реготделение фонда социального страхования объявило конкурс на капитальный ремонт кровли и фасада известного особняка Альфреда фон Вакано. Это здание является объектом культурного наследия и находится в исторической части города по адресу: улица Шостаковича, дом 3. Сейчас там базируется соцстрах. 

2 ноября 2017, 02:50
В блогах: «С гостиницы «Жигули» сбивают лепнину»

В блогах: «С гостиницы «Жигули» сбивают лепнину»

Самарец Армен Арутюнов пожаловался в "Фейсбуке", что с гостиницы "Жигули" 20 октября начали сбивать лепнину, отколупывают маскароны: "Жуть какая-то! В сфере охраны памятников в Самаре в последние несколько лет происходит что-то страшное. Одновременно с неплохой по качеству реставрацией отдельных 
23 октября 2017, 09:44
Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон

Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон

На заседании Градостроительного совета шла речь об установлении границ исторической части областной столицы. Решалось, оставить границы без изменений, от Полевой, либо «сдвинуть» их к Красноармейской.
Строительные компании выступали, в основном, за сокращение территории, ссылаясь на экономические аспекты. Архитектурное сообщество заняло 

24 мая 2017, 08:59
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