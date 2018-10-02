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В блогах: 130 лет самарскому театру
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2 октября 2018, 10:52
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В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. …
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2 октября 2018, 08:29
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В Самаре на один день перекроют улицу Ленинскую
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2 октября 2018, 05:37
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Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области
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2 октября 2018, 05:13
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В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе
В пятницу, 21 сентября, в Самаре закрыли движение транспорта по правой полосе Московского шоссе перед пересечением с улицей Авроры (въезд в город). Как сообщило Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, на этом месте нашли провал на проезжей …
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21 сентября 2018, 11:39
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Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00
Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, …
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31 августа 2018, 03:56
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В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе
В понедельник утром, 20 августа, самарских автомобилистов ждал неприятный сюрприз.
На участке Московского шоссе от проспекта Кирова до торгового центра Metro перестали работать светофоры.
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20 августа 2018, 10:55
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На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон
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14 августа 2018, 04:35
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Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев
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20 ноября 2017, 12:36
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В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано
Самарское реготделение фонда социального страхования объявило конкурс на капитальный ремонт кровли и фасада известного особняка Альфреда фон Вакано. Это здание является объектом культурного наследия и находится в исторической части города по адресу: улица Шостаковича, дом 3. Сейчас там базируется соцстрах. …
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2 ноября 2017, 02:50
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В блогах: «С гостиницы «Жигули» сбивают лепнину»
Самарец Армен Арутюнов пожаловался в "Фейсбуке", что с гостиницы "Жигули" 20 октября начали сбивать лепнину, отколупывают маскароны: "Жуть какая-то! В сфере охраны памятников в Самаре в последние несколько лет происходит что-то страшное. Одновременно с неплохой по качеству реставрацией отдельных …
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23 октября 2017, 09:44
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Самару поделят: историческая часть города будет состоять из двух зон
На заседании Градостроительного совета шла речь об установлении границ исторической части областной столицы. Решалось, оставить границы без изменений, от Полевой, либо «сдвинуть» их к Красноармейской.
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24 мая 2017, 08:59