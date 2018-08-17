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Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно 
17 августа 2018, 08:23
«Арсенал дома»: более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары

«Арсенал дома»: более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары

Сотрудники УФСБ Самарской области изъяли у жителя областной столицы целый арсенал оружия и боеприпасов. Склад нашли дома у 54-летнего мужчины. Он хранил в своем жилище пулемет «Максим», пистолет-пулемет УЗИ, пистолет-пулемет ППС, винтовки «Маузер», мелкокалиберные револьверы иностранного производства, нарезные и гладкоствольные 
16 августа 2018, 09:28
Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно

Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно

Сотрудники прокуратуры областной столицы во время мониторинга прессы узнали об установке конструкции «Пирамида должника» на территории, прилегающей к земельному участку должников. Напомним, что ООО «Самарские коммунальные системы» ставят железобетонные «арт-объекты» около домов неплательщиков за воду и канализацию.

Надзорное ведомство 
16 августа 2018, 09:18
Минэкономразвития России хочет повысить тарифы на ЖКХ в 2 этапа

Минэкономразвития России хочет повысить тарифы на ЖКХ в 2 этапа

Минэкономразвития России предложило повысить в 2019 году тарифы на ЖКХ в 2 этапа - 1 января и 1 июля. Сейчас коммуналка ежегодно дорожает только летом, средняя индексация при этом ограничена ориентиром по инфляции в 4 процента. В следующем году ведомство 
15 августа 2018, 05:33
В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина

В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина

На улице Мичурина в областной столице временно перекрыто движение транспорта на участке между улицами Осипенко и Челюскинцев. Напротив дома № 21 сейчас ведутся аварийные работы. Движение будет закрыто до окончания работ, сроки пока неизвестны. На время ремонта троллейбусы, курсирующие по 
14 августа 2018, 09:37
Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области

Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области

В августе в почтовых ящиках некоторых жителей Самарской области начнут появляться красные квитанции на оплату отопления и горячей воды. Их будут разносить тем людям, которые накопили большие долги за услуги ЖКХ. В квитанциях будет указан не только размер долга, но 

9 августа 2018, 01:59
Стало известно, когда самарцам вернут горячую воду

Стало известно, когда самарцам вернут горячую воду

Горячее водоснабжение в большинстве домов Самары начнут включать в середине августа, а полностью его восстановят только к концу месяца. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор «Предприятия тепловых сетей» Айдар Ильясов. По его словам, сейчас в зоне гидравлических испытаний находятся теплосети 

7 августа 2018, 01:11
Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов города, которые последние недели сидели без горячей воды, начали ее возвращать. Речь идет о домах, подключенных от I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. С 20 июля там велись ремонтные работы. Специалисты приводили в порядок запорную и регулирующую 

2 августа 2018, 12:59
В Самаре в очередной раз отключат горячую воду

В Самаре в очередной раз отключат горячую воду

В областном центре опять отключат горячую воду. С 30 июля специалисты ЗАО «ПТС» приступят к гидравлическим испытаниям сетей Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. В Связи с этим ограничения подачи горячей воды ожидаются в границах  Волжского проспекта – улицы Максима 

27 июля 2018, 10:17
В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды

В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды

В ближайшее время 30 магазинов известной сети супермаркетов в Тольятти могут лишиться горячей воды. На сегодняшний день приостановлена ее подача в пяти магазинах, включая гипермаркеты на Московском проспекте и улице Громовой. Общая задолженность АО — юридического лица торговой сети за 
25 июля 2018, 04:15
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