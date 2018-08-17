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Блогер пожаловался на пугающую закрытость Сбербанка
Анна Афанасьева жалуется в "Фейсбуке" на пугающую закрытость Сбербанка. "Он ни с того ни с сего решил заблокировать мою карту, - удивляется девушка. - Причём я узнала об этом не от сотрудника Сбера и не из СМС (мобильный банк …
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17 августа 2018, 08:31
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В блогах:беспредельная наглость АО "ПТС"!
Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно …
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17 августа 2018, 08:23
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«Арсенал дома»: более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары
Сотрудники УФСБ Самарской области изъяли у жителя областной столицы целый арсенал оружия и боеприпасов. Склад нашли дома у 54-летнего мужчины. Он хранил в своем жилище пулемет «Максим», пистолет-пулемет УЗИ, пистолет-пулемет ППС, винтовки «Маузер», мелкокалиберные револьверы иностранного производства, нарезные и гладкоствольные …
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16 августа 2018, 09:28
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Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно
Сотрудники прокуратуры областной столицы во время мониторинга прессы узнали об установке конструкции «Пирамида должника» на территории, прилегающей к земельному участку должников. Напомним, что ООО «Самарские коммунальные системы» ставят железобетонные «арт-объекты» около домов неплательщиков за воду и канализацию.
Надзорное ведомство …
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16 августа 2018, 09:18
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Минэкономразвития России хочет повысить тарифы на ЖКХ в 2 этапа
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15 августа 2018, 05:33
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В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина
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14 августа 2018, 09:37
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Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области
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9 августа 2018, 01:59
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Стало известно, когда самарцам вернут горячую воду
Горячее водоснабжение в большинстве домов Самары начнут включать в середине августа, а полностью его восстановят только к концу месяца. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор «Предприятия тепловых сетей» Айдар Ильясов. По его словам, сейчас в зоне гидравлических испытаний находятся теплосети …
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7 августа 2018, 01:11
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Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду
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2 августа 2018, 12:59
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В Самаре в очередной раз отключат горячую воду
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27 июля 2018, 10:17
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В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды
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25 июля 2018, 04:15