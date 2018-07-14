|
Подростки потоптались и "полежали" на топиарной фигуре в Самаре
|
13 июля 2018, 02:40
|
500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»
|
13 июля 2018, 10:51
|
Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре
В пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева в Самаре подведут итоги волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре. На фанфест придут около 2000 добровольцев. В торжественной обстановке наградят активных волонтеров, координаторов, а также участников проектов-финалистов всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской …
|
12 июля 2018, 11:10
|
Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным
|
12 июля 2018, 10:42
|
Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре
|
12 июля 2018, 12:05
|
Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре
|
11 июля 2018, 12:38
|
Забытый рюкзак вернули полицейские болельщику из Колумбии в Самаре
|
10 июля 2018, 01:46