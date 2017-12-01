Ахмен Хаваджа, работающая на BBC, написала в своем аккаунте в «Твиттере», что Елизавета II в больнице при смерти. Это сообщение вызвало панику среди британцев, а также всех средств массовой информации. Сообщение тут же перепостили во все соцсети множество пользователей.

Выяснилось, …