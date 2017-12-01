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В блогах: снова про пешеходный переход и «Ил-2» в Самаре
Блогер Михаил Суханов раскритиковал отказ самарского минтранса построить постоянный подход к памятнику "Ил-2". "Намедни посетил город-спутник Новокуйбышевск и увидел там кольцо, аналогичное самарскому. На нём стоит Триумфальная арка. Так вот, в НК через автополосы сделали пешеходный переход! А правее …
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1 декабря 2017, 12:03
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В блогах: «В Самаре появились указатели улиц на английском языке с ошибками»
В паблике "Новости Самары - Самара life" поведали, что в городе появились указатели улиц на английском языке с грамматическими ошибками. Сомнительные указатели уже начали вешать на зданиях в районе Железнодорожного вокзала. Один из читателей поделился фото таблички на доме …
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30 ноября 2017, 10:37
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В Самаре назревает скандал федерального масштаба
Самарец Вадим Афанасьев сообщил в Фейсбуке, что в Самаре назревает коммунальный скандал федерального масштаба. По данным из открытых источников, одна из крупнейших в городе управляющих компаний - «ЖКС», которая обслуживает более 1000 домов, накопила долг перед поставщиком тепла, компанией …
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29 ноября 2017, 07:31
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Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта
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28 ноября 2017, 09:30
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В 5 млн рублей обойдется доставка чиновников до мэрии Самары
В Самаре потратят 5 миллионов рублей на доставку чиновников мэрии к месту работы и обратно, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика для оказания автотранспортных услуг объявила администрация города. Согласно техзаданию, исполнитель должен организовать перевозки служащих на …
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28 ноября 2017, 02:05
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Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью
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28 октября 2017, 04:32
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Самарский районный суд отправил под стражу сразу двух высокопоставленных чиновников
В эту среду Самарский районный суд отправил под стражу сразу двух высокопоставленных чиновников. Один из них - бывший замруководителя администрации губернатора Самарской области, экс-глава департамента мониторинга общественного мнения Денис Подсеваткин. В околополитических кругах известный как человек, который аккумулировал все результаты …
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19 октября 2017, 09:39
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Самарские чиновники воюют со «Спартой»
В Самаре продолжается борьба из-за рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Напомним, компания «Спарта» пытается отстоять в суде право на его существование. Городской департамент управления имуществом, напротив, настаивает на закрытии торгового объекта, на этом месте планируется организовать сквер к …
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16 октября 2017, 04:05
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На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев известен своим активным присутствием в популярных социальных сетях. Так, у Медведева есть аккаунты во "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Инстаграме", а также личный блог с видеозаписями. Вчера в "Твиттере" на микроблог главы правительства подписался четырехмиллионный подписчик. Блогер поблагодарил …
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10 августа 2015, 12:23
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В Турции заблокировали доступ к Twitter
В среду, 22 июля, некоторые интернет-провайдеры Турецкой Республики заблокировали доступ к социальной сети "Твиттер". По информации местных СМИ, это было сделано с целью предотвращения распространения снимков и видеороликов, сделанных с места теракта в Суруче, который произошел в понедельник.
Отметим, …
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22 июля 2015, 02:39
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Журналистка BBC по ошибке сообщила о скорой смерти королевы Елизаветы II
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3 июня 2015, 05:10
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Ученые научились определять психов с помощью "Твиттера"
Исследователи Университета Джона Хопкинса научились ставить психические диагнозы, основываясь на анализе 8 миллиардов сообщений пользователей Twitter. По утверждению американских ученых, такие заболевания, как посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия и сезонные аффективные обострения действительно можно определить в Сети. В ходе эксперимента учитывались …
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12 декабря 2014, 11:58