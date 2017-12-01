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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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На микроблог Дмитрия Медведева в Twitter уже подписаны 4 млн человек

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10 августа 2015, 12:23
В Турции заблокировали доступ к Twitter

В Турции заблокировали доступ к Twitter

В среду, 22 июля, некоторые интернет-провайдеры Турецкой Республики заблокировали доступ к социальной сети "Твиттер". По информации местных СМИ, это было сделано с целью предотвращения распространения снимков и видеороликов, сделанных  с места теракта в Суруче, который произошел в понедельник.

Отметим, 
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Журналистка BBC по ошибке сообщила о скорой смерти королевы Елизаветы II

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Выяснилось, 
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Ученые научились определять психов с помощью

Ученые научились определять психов с помощью "Твиттера"

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12 декабря 2014, 11:58
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