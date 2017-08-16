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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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В Самаре объявлена очередная охота на бесхозные машины

В Самаре объявлена очередная охота на бесхозные машины

1 сентября в Октябрьском и Красноглинском районах начнется тотальная зачистка дворов от брошенных транспортных средств. Первыми кандидатами на зачистку станут сгоревшие автомобили, превратившиеся в места складирования мусора, загромождающие проезды, создающие помехи работе уборочной и спецтехники.
16 августа 2017, 05:38
Две трети самарцев врут на собеседованиях при приеме на работу

Две трети самарцев врут на собеседованиях при приеме на работу

Выяснилось, что 74% самарцев хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателя на собеседовании при приеме на работу. 46% опрошенных заявили, что фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной работодателем. Еще половина выполняла работу, не оговоренную на собеседовании, каждого пятого официально 

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В блогах: как живут в Грачевке

В блогах: как живут в Грачевке

Блогер Игорь Кондратьев рассказал, как живут люди в селе Грачевка Кинельского района. «Асфальт здесь есть только до края села, до железной дороги твердого покрытия нет, почти 6 километров нужно ехать по грунтовке. В самой Грачевке меня встретили заброшенные сараи, 
15 августа 2017, 09:26
Тольяттинка станцевала лезгинку на глазах у Кадырова

Тольяттинка станцевала лезгинку на глазах у Кадырова

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15 августа 2017, 09:16
В блогах: где в Куйбышеве могли спрятать атомный проект?

В блогах: где в Куйбышеве могли спрятать атомный проект?

Блогер Игорь Кондратьев решил разобраться, где «потенциально в Куйбышеве мог располагаться атомный проект»: «На днях в сетях выложили информацию (со слов одного серьезного ветерана), что после 1945 года в Куйбышеве хотели разместить некий ядерный объект - скорее всего, производство 
14 августа 2017, 09:21
Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома

Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома

В паблике «Тольятти live» рассказали, что на набережной 8-го квартала Автозаводского района образовался еще один провал. Он находится на пешеходной части пирса прямо у станции МЧС. Провал уже засыпан строительным ломом, но место пока не огорожено, нет там и 
11 августа 2017, 09:05
Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами

Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных игроков, укрепить клубы мастеров местными 

7 августа 2017, 04:46
Самарским МП никто денег не дает

Самарским МП никто денег не дает

Самарский «Спецремстройзеленхоз» не смог найти банк, который предоставит муниципальному предприятию кредит, говорится в сообщении на портале госзакупок. МП хотело занять 30 миллионов рублей на два года. Деньги озеленителям понадобились на пополнение оборотных средств и погашение долгов. В компании посчитали, что 

4 августа 2017, 09:58
В блогах: Кому звонить, куда писать?

В блогах: Кому звонить, куда писать?

Блогер verqiz интересуется, "кому звонить и куда писать, если под твоими окнами уже не первый вечер молодые парни втыкают в свою ещё пока живую плоть шприцы с подозрительным содержимым?" "С одной стороны, мне пофиг до них: знают, что делают. Но 

11 июля 2017, 07:20
В блогах: Сильный дождь

В блогах: Сильный дождь

В паблике "Самара" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что сегодня утром по городу местами прошелся сильный дождь. И если в большинстве районов никаких серьезных последствий это не повлекло, то на проспекте Металлургов и улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось 

11 июля 2017, 04:12
Неловкая пауза: Телеведущий несколько минут молча сидел в прямом эфире

Неловкая пауза: Телеведущий несколько минут молча сидел в прямом эфире

Ведущий новостей английского телеканала BBC Хью Эдвардс более двух минут просидел молча в прямом эфире вследствие технической неполадки. По выражению The Guarduan, новости он открыл «несколькими минутами завораживающей живой эфирной тишины».
Кадры мрачного молчания несколько раз прерывала заставка «Срочный выпуск 

22 июня 2017, 12:42
Парк в плачевном состоянии

Парк в плачевном состоянии

Блогер stanislavsky063 в ЖЖ-сообществе "Самара ру" делится впечатлениями от прогулки по парку Металлургов. "Примерно год назад жители Кировского района попросили власть имущих обратить внимание на этот парк. По их словам, он нуждается в ремонте и реконструкции, - пишет автор. - 

20 июня 2017, 06:36
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