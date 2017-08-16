Блогер samara2019 обращает внимание на состояние железной лестницы к пивбару "Дно", самому известному символу Самары. "Все самарцы хорошо знают эту лестницу и где она находится. Все ходили по ней: вниз за напитком и вверх с напитком. Состояние лестницы сейчас удручающее и жалкое: фонари разбиты, лавочки поломаны, вместо ступенек кое-где уже дыры. Рано или поздно ее придется ремонтировать. Но все хорошо знают, как в Самаре ремонтируют: разрушают до основания, а затем возводят новодел. Неужели тогда эта культовая железная лестница будет разрушена? Неужели вместо стали и чугуна, сплавленных воедино электросваркой, поставят чудо-юдо из китайского пластика, палок и тротуарной плитки? Граждане, железную суперлестницу нужно спасти, поскольку она часть самарской истории и наследие потомкам. Всего в этой лестнице 91 ступенька", - отмечает блогер.
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В Самаре объявлена очередная охота на бесхозные машины
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16 августа 2017, 05:38
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Две трети самарцев врут на собеседованиях при приеме на работу
Выяснилось, что 74% самарцев хотя бы раз сталкивались с обманом со стороны работодателя на собеседовании при приеме на работу. 46% опрошенных заявили, что фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной работодателем. Еще половина выполняла работу, не оговоренную на собеседовании, каждого пятого официально …
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16 августа 2017, 03:21
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В блогах: как живут в Грачевке
Блогер Игорь Кондратьев рассказал, как живут люди в селе Грачевка Кинельского района. «Асфальт здесь есть только до края села, до железной дороги твердого покрытия нет, почти 6 километров нужно ехать по грунтовке. В самой Грачевке меня встретили заброшенные сараи, …
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15 августа 2017, 09:26
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Тольяттинка станцевала лезгинку на глазах у Кадырова
Журналистка из Тольятти Яна Левина поведала в "Инстаграме", что она станцевала лезгинку на глазах у руководства Чеченской Республики, в том числе и Рамзана Кадырова. Яна находилась в Грозном в гостях. «Могла ли я когда-нибудь подумать, что буду танцевать перед …
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15 августа 2017, 09:16
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В блогах: где в Куйбышеве могли спрятать атомный проект?
Блогер Игорь Кондратьев решил разобраться, где «потенциально в Куйбышеве мог располагаться атомный проект»: «На днях в сетях выложили информацию (со слов одного серьезного ветерана), что после 1945 года в Куйбышеве хотели разместить некий ядерный объект - скорее всего, производство …
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14 августа 2017, 09:21
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Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома
В паблике «Тольятти live» рассказали, что на набережной 8-го квартала Автозаводского района образовался еще один провал. Он находится на пешеходной части пирса прямо у станции МЧС. Провал уже засыпан строительным ломом, но место пока не огорожено, нет там и …
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11 августа 2017, 09:05
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Самара и Тольятти смогут обмениваться хоккеистами
Два хоккейных клуба Самарской области - ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада» - подписали соглашение о партнерстве. Теперь по ходу сезона команды смогут обмениваться хоккеистами без дополнительного разрешения лиг. Данная мера позволит максимально остановить отток доморощенных игроков, укрепить клубы мастеров местными …
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7 августа 2017, 04:46
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Самарским МП никто денег не дает
Самарский «Спецремстройзеленхоз» не смог найти банк, который предоставит муниципальному предприятию кредит, говорится в сообщении на портале госзакупок. МП хотело занять 30 миллионов рублей на два года. Деньги озеленителям понадобились на пополнение оборотных средств и погашение долгов. В компании посчитали, что …
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4 августа 2017, 09:58
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В блогах: Кому звонить, куда писать?
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11 июля 2017, 07:20
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В блогах: Сильный дождь
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11 июля 2017, 04:12
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Неловкая пауза: Телеведущий несколько минут молча сидел в прямом эфире
Ведущий новостей английского телеканала BBC Хью Эдвардс более двух минут просидел молча в прямом эфире вследствие технической неполадки. По выражению The Guarduan, новости он открыл «несколькими минутами завораживающей живой эфирной тишины».
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22 июня 2017, 12:42
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Парк в плачевном состоянии
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20 июня 2017, 06:36