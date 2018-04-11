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В блогах: Самарский Арбат осыпается...
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10 апреля 2018, 06:42
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В блогах: «Мягкие игрушки выбросили в мусорный бак»
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10 апреля 2018, 07:02
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В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт
Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, …
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7 апреля 2018, 11:06
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В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»
Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник …
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7 апреля 2018, 08:50
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Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.
Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт …
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30 марта 2018, 05:30
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Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который прибыл в Самару с рабочим визитом, провел прием молодежи в региональном отделении «Единой России». Задать вопросы депутату Госдумы, первому вице-президенту …
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1 февраля 2018, 02:13
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Депутат Госдумы Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем
Депутат Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем.
Как известно, история праздника ведет свое начало с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна в день памяти святой мученицы Татьяны издала указ об основании Московского университета. …
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25 января 2018, 01:55
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Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России
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24 января 2018, 09:30
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Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка
Блогер Евгений Синюков задается вопросом, сколько живет тротуарная плитка? "В 2013 году ремонтировали Полевой спуск, ту его часть, что от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта", - рассказывает блогер. "Администрация совместно с "Роснефтью" произвела ремонт. Работы велись основательно, из более …
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28 июня 2017, 09:00
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В блогах: самарец нашел на улице бесхозный экскаваторный ковш
Блогер Евгений Синюков обнаружил на улицах Самары бесхозный экскаваторный ковш. "Он валялся в весьма оживленном месте, прямо посреди тротуара, ведущего к "Ашану". Самое интересное, что ковш лежал достаточно долго. Может, и сейчас лежит, если не утащили. Рядом с громадиной …
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7 февраля 2017, 06:12
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В блогах: как в Самаре ремонтировали тротуар на Ново-Садовой
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео, как четверо дорожных рабочих в Самаре ремонтируют участок тротуара рядом с пересечением Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта. "Разровняв асфальтовую крошку, мужики принимаются утрамбовывать ее. Но так как никаких спецустройств для этого у …
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19 октября 2016, 09:38
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В блогах: тротуар по проспекту вдоль будущей Центральной
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "заброшенный тротуар по проспекту Карла Маркса у забора Самарской ТЭЦ". "То, что он существует в городе, знают немногие граждане. Все-таки этот "курмыш" Кировского района люди стараются проехать на машине, а не пройти пешком. Последний …
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1 августа 2016, 05:59