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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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В блогах: Самарский Арбат осыпается...

В блогах: Самарский Арбат осыпается...

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10 апреля 2018, 06:42
В блогах: «Мягкие игрушки выбросили в мусорный бак»

В блогах: «Мягкие игрушки выбросили в мусорный бак»

В паблике «ЧП | Самарская область» соцсети «ВК» выложили фото контейнера, заполненного мягкими игрушками в память о погибших в Кемерово. Автор поста подписал фотографию лаконично: «По-моему, это уже перебор». Точная геолокация события указана не была. Самарцы отреагировали на фотофакт с 

10 апреля 2018, 07:02
В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, 
7 апреля 2018, 11:06
В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»

В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»

Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник 

7 апреля 2018, 08:50
Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.

Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт 

30 марта 2018, 05:30
Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Владимир Гутенев встретился с самарскими студентами

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, который прибыл в Самару с рабочим визитом, провел прием молодежи в региональном отделении «Единой России». Задать вопросы депутату Госдумы, первому вице-президенту 

1 февраля 2018, 02:13
Депутат Госдумы Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем

Депутат Госдумы Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем

Депутат Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев поздравил самарских студентов с Татьяниным днем.

Как известно, история праздника ведет свое начало с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна в день памяти святой мученицы Татьяны издала указ об основании Московского университета. 

25 января 2018, 01:55
Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Специалисты интернет-сайта Avito.ru подсчитали, сколько зарабатывают российские студенты. Оказалось, что в среднем по стране они получают 29,3 тысячи рублей.
За год размер оплаты труда студентов вырос на 1,7 процента. Это намного ниже среднего показателя роста всех зарплат, который составил 5,8 

24 января 2018, 09:30
Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка

Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка

Блогер Евгений Синюков задается вопросом, сколько живет тротуарная плитка? "В 2013 году ремонтировали Полевой спуск, ту его часть, что от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта", - рассказывает блогер. "Администрация совместно с "Роснефтью" произвела ремонт. Работы велись основательно, из более 
28 июня 2017, 09:00
В блогах: самарец нашел на улице бесхозный экскаваторный ковш

В блогах: самарец нашел на улице бесхозный экскаваторный ковш

Блогер Евгений Синюков обнаружил на улицах Самары бесхозный экскаваторный ковш. "Он валялся в весьма оживленном месте, прямо посреди тротуара, ведущего к "Ашану". Самое интересное, что ковш лежал достаточно долго. Может, и сейчас лежит, если не утащили. Рядом с громадиной 
7 февраля 2017, 06:12
В блогах: как в Самаре ремонтировали тротуар на Ново-Садовой

В блогах: как в Самаре ремонтировали тротуар на Ново-Садовой

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео, как четверо дорожных рабочих в Самаре ремонтируют участок тротуара рядом с пересечением Ново-Садовой и Лейтенанта Шмидта. "Разровняв асфальтовую крошку, мужики принимаются утрамбовывать ее. Но так как никаких спецустройств для этого у 
19 октября 2016, 09:38
В блогах: тротуар по проспекту вдоль будущей Центральной

В блогах: тротуар по проспекту вдоль будущей Центральной

Блогер Игорь Кондратьев рассказал про "заброшенный тротуар по проспекту Карла Маркса у забора Самарской ТЭЦ". "То, что он существует в городе, знают немногие граждане. Все-таки этот "курмыш" Кировского района люди стараются проехать на машине, а не пройти пешком. Последний 
1 августа 2016, 05:59
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