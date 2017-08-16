В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили фотографии ночных выбросов с местных химзаводов. "Вот так, пока мы спим, нам отравляют атмосферу. После этого у многих горожан начинается головная боль и тошнота. Это только первые видимые симптомы. Затем пишут статистику по Тольятти о высокой онкологии верхних дыхательных путей - и живем себе дальше", - сетует автор.
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16 августа 2017, 08:57
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В блогах: Неужели в самом деле все качели погорели?
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16 августа 2017, 06:26
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Автоградский долгострой: Дольщики тольяттинского ЖСК "Жасмин-дом" 11 лет не могут получить свое жилье
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16 августа 2017, 01:38
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В Тольятти появится "Немов-центр"
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16 августа 2017, 01:26
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Кирсан Илюмжинов выплатит пенсии в Тольятти
Экс-глава Калмыкии, президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов стал собственником негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный» из Тольятти, пишут "Ведомости". По данным издания, он также "присматривает" еще несколько фондов, чтобы потом стать крупным игроком на пенсионном рынке. «Муниципальный» был учрежден мэрией Автограда в …
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16 августа 2017, 11:26
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В блогах: как живут в Грачевке
Блогер Игорь Кондратьев рассказал, как живут люди в селе Грачевка Кинельского района. «Асфальт здесь есть только до края села, до железной дороги твердого покрытия нет, почти 6 километров нужно ехать по грунтовке. В самой Грачевке меня встретили заброшенные сараи, …
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15 августа 2017, 09:26
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Тольяттинка станцевала лезгинку на глазах у Кадырова
Журналистка из Тольятти Яна Левина поведала в "Инстаграме", что она станцевала лезгинку на глазах у руководства Чеченской Республики, в том числе и Рамзана Кадырова. Яна находилась в Грозном в гостях. «Могла ли я когда-нибудь подумать, что буду танцевать перед …
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15 августа 2017, 09:16
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В блогах: Кому звонить, куда писать?
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11 июля 2017, 07:20
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В блогах: Сильный дождь
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11 июля 2017, 04:12