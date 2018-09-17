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Материалы по теме:

Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»

Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»

Стало известно о причинах просадки основания территории возле стадиона «Самара Арена». Министр строительства региона Александр Баландин  сообщил в своем микроблоге в твиттер: «Над этим вопросом сейчас ведётся работа. Ведутся метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия 
17 сентября 2018, 10:15
На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и 6 губернаторов

На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и 6 губернаторов

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 
17 сентября 2018, 10:06
В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл

В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл

Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл.

"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка 
17 сентября 2018, 08:52
В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, 
17 сентября 2018, 08:05
В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа

В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа

В выходные к медикам из Автограда поступил сложный пациент. В субботу, 15 сентября, примерно в 23:00, с большой  высоты упала женщина. По предварительной информации, она рухнула вниз с 14 этажа дома по улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе. Пострадавшей около 
17 сентября 2018, 09:00
Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей

Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей

Полицейские Волжского раскрыли зверское преступление, которое произошло в Самаре 7 сентября. Примерно в 21:30 неизвестный мужчина в маске зашел в магазин, расположенный на 18-м километре Московского шоссе. Достав нож, он потребовал отдать ему выручку. После этого злоумышленник нанес несколько ударов 
14 сентября 2018, 05:41
Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной

Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной

Около часа ночи в пятницу, 14 сентября, в Самаре загорелся двухэтажный дом на пересечении улиц Советской и Нагорной, в районе трамвайной линии. На месте событий работали 55 пожарных, которые использовали 12 единиц техники. Пламя распространилось на площадь в 300 квадратных 
14 сентября 2018, 10:22
33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

В среду вечером, 12 сентября, на тушение возгорания в частном доме в Куйбышевском районе Самары выезжали 33 пожарных. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 18:20. Оказалось, что  в переулке Заливном загорелись крыша и второй этаж здания. Площадь возгорания 
13 сентября 2018, 03:25
В Самаре на крыше офисного здания взорвался газовый баллон

В Самаре на крыше офисного здания взорвался газовый баллон

В среду, 12 сентября, очевидцы сообщили о сильном взрыве на крыше двухэтажного офисного здания на улице Советской Армии. По словам местных жителей, в 15:23 взорвался газовый баллон на  крыше и вылетел на парковку, где стояли два автомобиля. Один из 
12 сентября 2018, 11:14
Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке

Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке

Во вторник поздно вечером, в 22:29, произошел крупный пожар в жилом доме № 113 на 5 Просеке в Самаре. Вспыхнул пентхаус на последнем, 19-м этаже высотки.
 
- Страшное зрелище... вышла закрыть окно на балконе и опешила от увиденного, - написала 
12 сентября 2018, 09:52
В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской

В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской

Рано утром в среду, 12 сентября, вспыхнул пожар в частном доме № 11 по улице Молдавской в Сызрани. В 5:44 на место происшествия выехали 20  пожарных. К их приезду деревянная постройка уже  горела открытым пламенем, огнем было охвачено 50 квадратных 
12 сентября 2018, 09:21
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