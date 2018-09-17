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Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»
Стало известно о причинах просадки основания территории возле стадиона «Самара Арена». Министр строительства региона Александр Баландин сообщил в своем микроблоге в твиттер: «Над этим вопросом сейчас ведётся работа. Ведутся метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия …
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17 сентября 2018, 10:15
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На инаугурации Дмитрия Азарова присутствовали первые лица ПФО и 6 губернаторов
Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Церемония инаугурации прошла в понедельник в театре оперы и балета. На ней присутствовали в том числе полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты Государственной …
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17 сентября 2018, 10:06
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В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл
Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл.
"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка …
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17 сентября 2018, 08:52
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В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора
В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, …
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17 сентября 2018, 08:05
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В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа
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17 сентября 2018, 09:00
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Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей
Полицейские Волжского раскрыли зверское преступление, которое произошло в Самаре 7 сентября. Примерно в 21:30 неизвестный мужчина в маске зашел в магазин, расположенный на 18-м километре Московского шоссе. Достав нож, он потребовал отдать ему выручку. После этого злоумышленник нанес несколько ударов …
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14 сентября 2018, 05:41
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Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной
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14 сентября 2018, 10:22
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33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе
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13 сентября 2018, 03:25
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В Самаре на крыше офисного здания взорвался газовый баллон
В среду, 12 сентября, очевидцы сообщили о сильном взрыве на крыше двухэтажного офисного здания на улице Советской Армии. По словам местных жителей, в 15:23 взорвался газовый баллон на крыше и вылетел на парковку, где стояли два автомобиля. Один из …
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12 сентября 2018, 11:14
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Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке
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12 сентября 2018, 09:52
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В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской
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12 сентября 2018, 09:21