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В блогах: в Самаре произошло «медицинское ДТП»
Необычную новость опубликовали в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети «ВК». В районе пересечения улицы Солнечной с 6-й просекой скорую помощь («Газель») догнала в задок санитарная «буханка». Редчайшее событие. По статистике, такие аварии, с участием автомобилей одного ведомства, в России …
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28 декабря 2017, 10:33
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В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?
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26 декабря 2017, 08:17
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В блогах: Электробезопасность. Новый год. Самарский район
Блогер Евгений Синюков поделился фотографиями преступной, как он утверждает, халатности при прокладке электропровода, питающего новогодние гирлянды на площади Революции. "Городские "умельцы" в старую, разваливающуюся от времени розетку воткнули абсолютно незащищенный бытовой китайский тройник. А уже в него - штепсель, и …
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26 декабря 2017, 06:49
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В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?»
Блогер prosto_samaretc поведал, что Самарская область вот-вот начнет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц бывшему губернатору Николаю Меркушкину. Как пишет автор, одним из первых его законов во время руководства регионом стала поправка в областной закон …
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26 декабря 2017, 10:11
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В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок
Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
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25 декабря 2017, 12:24
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В Самаре никто не захотел принять снег
В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было …
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20 декабря 2017, 09:01
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В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады
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20 декабря 2017, 07:03
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За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега
В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта и проездов к муниципальным учреждениям. Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам …
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20 декабря 2017, 12:34
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Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю
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19 ноября 2017, 09:11
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Самарец предложил уложить плитку на футбольной арене
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14 сентября 2017, 10:01
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В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»
Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. …
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7 августа 2017, 07:25
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Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка
Блогер Евгений Синюков задается вопросом, сколько живет тротуарная плитка? "В 2013 году ремонтировали Полевой спуск, ту его часть, что от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта", - рассказывает блогер. "Администрация совместно с "Роснефтью" произвела ремонт. Работы велись основательно, из более …
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28 июня 2017, 09:00