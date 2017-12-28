В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?» поведал , что Самарская область вот-вот начнет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц бывшему губернатору Николаю Меркушкину. Как пишет автор, одним из первых его законов во время руководства регионом стала поправка в областной закон … Блогер prosto_samaretc, что Самарская область вот-вот начнет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц бывшему губернатору Николаю Меркушкину. Как пишет автор, одним из первых его законов во время руководства регионом стала поправка в областной закон