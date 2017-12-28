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В блогах: в Самаре произошло «медицинское ДТП»

В блогах: в Самаре произошло «медицинское ДТП»

Необычную новость опубликовали в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети «ВК». В районе пересечения улицы Солнечной с 6-й просекой скорую помощь («Газель») догнала в задок санитарная «буханка». Редчайшее событие. По статистике, такие аварии, с участием автомобилей одного ведомства, в России 
28 декабря 2017, 10:33
В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?

В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?

Блогер Владислав Харчев задается вопросом, "почему в Самаре на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей"? "Вы посмотрите, например, какие горки строят около Красной площади. Высотой минимум с 3-этажный дом. Ни в какое сравнение не идет с тем убожеством, что 

26 декабря 2017, 08:17
В блогах: Электробезопасность. Новый год. Самарский район

В блогах: Электробезопасность. Новый год. Самарский район

Блогер Евгений Синюков поделился фотографиями преступной, как он утверждает, халатности при прокладке электропровода, питающего новогодние гирлянды на площади Революции. "Городские "умельцы" в старую, разваливающуюся от времени розетку воткнули абсолютно незащищенный бытовой китайский тройник. А уже в него - штепсель, и 

26 декабря 2017, 06:49
В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?»

В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?»

Блогер prosto_samaretc поведал, что Самарская область вот-вот начнет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц бывшему губернатору Николаю Меркушкину. Как пишет автор, одним из первых его законов во время руководства регионом стала поправка в областной закон 
26 декабря 2017, 10:11
В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
25 декабря 2017, 12:24
В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было 

20 декабря 2017, 09:01
В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

Самарские метеорологи опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным, которые на своем сайте опубликовало Приволжское УГМС, в Самаре к выходным потеплеет и пойдет снег. Уже в пятницу, 22 декабря, днем ожидается потепление до минус пяти градусов по Цельсию. В 

20 декабря 2017, 07:03
За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта  и проездов к муниципальным учреждениям.  Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам 
20 декабря 2017, 12:34
Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

У подрядчиков эпохальной реконструкции Московского шоссе появилась дополнительная работа. Жители Самары обнаружили существенный дефект на участке, где строительные работы завершили совсем недавно – буквально 1-2 месяца тому назад.

На 18 километре Московского шоссе, в районе развязки с Ракитой и 
19 ноября 2017, 09:11
Самарец предложил уложить плитку на футбольной арене

Самарец предложил уложить плитку на футбольной арене

Блогер shabash91 иронизирует: "Друзья, для нас с вами есть очередная отличная новость, - пишет он - Пешеходные дорожки на площади Славы вымостят тротуарной плиткой. У нас полгорода в плитке - улицы, площадь Славы, скверы, набережная, площадь Куйбышева. Считаю это замечательным, 
14 сентября 2017, 10:01
В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. 
7 августа 2017, 07:25
Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка

Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка

Блогер Евгений Синюков задается вопросом, сколько живет тротуарная плитка? "В 2013 году ремонтировали Полевой спуск, ту его часть, что от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта", - рассказывает блогер. "Администрация совместно с "Роснефтью" произвела ремонт. Работы велись основательно, из более 
28 июня 2017, 09:00
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