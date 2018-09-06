11
53
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

В самарские «Крылья Советов» перешел французский полузащитник Йоан Молло. Он подписал с командой соглашение, рассчитанное на один год. Молло собираются внести в заявку клуба после  медицинского обследования. Напомним, что он уже выступал за зелено-бело-синих в течение двух сезонов, проведя 38 
6 сентября 2018, 11:00
В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица». 
 
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге 
6 сентября 2018, 10:38
ЗАГ: У нас была Великая эпоха…

ЗАГ: У нас была Великая эпоха…

Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….

«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются 
6 сентября 2018, 10:05
Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору

Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору

В четверг, 6 сентября, в Новокуйбышевске произошла автокатастрофа. Водитель легковушки  ВАЗ-21102 ехал по улице Промышленности со стороны Энергетиков в направлении улицы Химиков.  Напротив дома № 13 по улице Промышленной он выдвинулся на правую обочину, где врезался в световую опору. От 
6 сентября 2018, 05:22
«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок

«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок

«Почта России» вышла с предложением отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок до 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Напомним, правительство намерено с 2019 года снизить беспошлинный порог для интернет покупок с 1000 до 
13 июня 2018, 10:32
Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре

Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре

В Самаре на бывшего кадровика «Почты России» возбуждено еще одно уголовное дело. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале силовики задержали по подозрению в получении крупной взятки 58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям 
11 апреля 2018, 12:04
Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти

Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы «Почты России» - начальника отделения почтовой связи поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». Ей вменяют  «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» (часть третья статьи 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, она 

9 апреля 2018, 11:11
«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару

«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару

В Самару прибыл с рабочим визитом директор «Почты России» Николай Подгузов. Он встретился с главой региона Дмитрием Азаровым.  
В четверг, 22 марта, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и директор «Почты России» Николай Подгузов обсудили основные направления развития почтовой 

23 марта 2018, 07:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх