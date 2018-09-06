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Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»
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6 сентября 2018, 11:00
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В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»
На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица».
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге …
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6 сентября 2018, 10:38
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ЗАГ: У нас была Великая эпоха…
Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….
«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются …
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6 сентября 2018, 10:05
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Смертельное ДТП в Новокуйбышевске: «десятка» врезалась в световую опору
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6 сентября 2018, 05:22
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«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога для интернет-посылок
«Почта России» вышла с предложением отложить снижение беспошлинного порога для интернет-покупок до 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.
Напомним, правительство намерено с 2019 года снизить беспошлинный порог для интернет покупок с 1000 до …
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13 июня 2018, 10:32
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Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре
В Самаре на бывшего кадровика «Почты России» возбуждено еще одно уголовное дело. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале силовики задержали по подозрению в получении крупной взятки 58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям …
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11 апреля 2018, 12:04
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Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы «Почты России» - начальника отделения почтовой связи поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». Ей вменяют «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» (часть третья статьи 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, она …
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9 апреля 2018, 11:11
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«Почта России» планирует ускорить доставку посылок в Самару
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23 марта 2018, 07:37