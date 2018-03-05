Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании Испанская полиция поймала итальянца, которого более 30 лет разыскивали за убийство. Мужчина привлек внимание стражей порядка во время плановых проверок. Его остановили за то, что он и люди, находившиеся с ним в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.



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