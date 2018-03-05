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Материалы по теме:

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти

45-летний житель Тольятти попытался «спасти» от уголовной ответственности своего родственника, а в итоге сам попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина обратился к сотруднику полиции с предложением «договориться». Он хотел заплатить 200 тысяч рублей за то, чтобы офицер не возбуждал уголовное 

7 марта 2018, 10:49
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
В блогах: Неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку

В блогах: Неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку

Самарчанка Жанна Шаталина поведала в "Фейсбуке" про неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку: "С карты самарца списали 17 тысяч рублей за якобы долги его сестры перед УК ЖКС. Женщина была сильно удивлена - коммуналку она платит исправно. Как оказалось, 

6 марта 2018, 07:15
В блогах: Бой за 7 секунд

В блогах: Бой за 7 секунд

Блогер Анна Носова поведала про необычный бой на турнире «Битва на Волге - 3». Молодой спортсмен Марк Волков отправил в нокаут своего соперника Акмалджона Мамурова из Таджикистана буквально за 7 секунд. "После боя я общалась с Марком, - пишет автор. - 

6 марта 2018, 06:13
Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Испанская полиция поймала итальянца, которого более 30 лет разыскивали за убийство. Мужчина привлек внимание стражей порядка во время плановых проверок. Его остановили за то, что он и люди, находившиеся с ним в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Во 
6 марта 2018, 05:26
Раритетные фотографии самарского курорта появились в сети

Раритетные фотографии самарского курорта появились в сети

Блогер Игорь Кондратьев выложил раритетные фотографии самарского курорта «Сергиевские минеральные воды», датированные 
6 марта 2018, 07:05
Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.

Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была 

6 марта 2018, 12:39
Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти

Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти

Неосторожное вождение автобуса стало причиной травм, которые получила 2-летняя девочка. Все случилось 3 марта на улице Дзержинского в Тольятти. Примерно в 14:30 водитель совершил слишком резкое торможение. В итоге один из пассажиров не смог устоять на ногах, и упал на 
5 марта 2018, 01:26
В блогах: чем дышат самарцы

В блогах: чем дышат самарцы

Блогер Александр Жоголев обратился к жителям Самары к вопросам. «Буквально на днях в нашем городе группа заинтересованных лиц планирует замерить качество воздуха, которым мы ежедневно травимся... ну или наслаждаемся (в зависимости от места проживания). Так вот, этим людям необходимы 
3 марта 2018, 08:18
Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

В Жигулевске осудили 45-летнего мужчину, который жестоко обращался со своим 15-летним сыном. Мужчина регулярно истязал подростка, он постоянно избивал его за плохие оценки в школе, не кормил, заставлял спать на полу, а также выгонял голым на улицу. В таких условиях 

2 марта 2018, 04:55
Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Кировские медики провели уникальную по спасению недоношенного ребенка. У матери началась роды в тот момент, когда у нее шла только 24-я неделя беременности. К этому моменту малыш, вес которого составлял всего 420 граммов. У него не успел сформироваться кишечник. Поэтому 
1 марта 2018, 06:59
Миллиард рублей на ясли получит Самарская область

Миллиард рублей на ясли получит Самарская область

Самарская область получит 1 миллиард рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в ясельных группах дошкольных учреждений. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России. Всего документ за подписью главы кабмина Дмитрия 

1 марта 2018, 12:58
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