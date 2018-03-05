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Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области
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7 марта 2018, 02:14
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Мужчина хотел дать 200 тысяч рублей взятки полицейскому в Тольятти
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7 марта 2018, 10:49
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Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти
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7 марта 2018, 08:32
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В блогах: Неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку
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6 марта 2018, 07:15
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В блогах: Бой за 7 секунд
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6 марта 2018, 06:13
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Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании
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6 марта 2018, 05:26
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Раритетные фотографии самарского курорта появились в сети
Блогер Игорь Кондратьев выложил раритетные фотографии самарского курорта «Сергиевские минеральные воды», датированные …
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6 марта 2018, 07:05
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Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе
60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.
Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была …
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6 марта 2018, 12:39
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Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти
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5 марта 2018, 01:26
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В блогах: чем дышат самарцы
Блогер Александр Жоголев обратился к жителям Самары к вопросам. «Буквально на днях в нашем городе группа заинтересованных лиц планирует замерить качество воздуха, которым мы ежедневно травимся... ну или наслаждаемся (в зависимости от места проживания). Так вот, этим людям необходимы …
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3 марта 2018, 08:18
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Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске
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2 марта 2018, 04:55
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Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове
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1 марта 2018, 06:59
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Миллиард рублей на ясли получит Самарская область
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1 марта 2018, 12:58