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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Фото в блогах: выставка раритетных машин в Самаре

Фото в блогах: выставка раритетных машин в Самаре

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в прошедшую субботу у музея "Самара космическая" состоялась встреча-выставка самарских любителей ретротехники. Там были представлены различные модели автомобилей советского производства, такие как ГАЗ, "Москвич", "Запорожец", ВАЗ и ЗиЛ. Изюминкой стал Ford Mustang 
11 апреля 2017, 04:01
Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

В городе Чаньчунь Китайской Народной Республики женщина ночью сожгла девять белых автомобилей. Поводом для этого была месть автомобилистам за гибель ее собаки.
Китайской мстительнице 45 лет. Некоторое время назад ее домашнего питомца сбил насмерть автомобиль, и женщина задумала акцию возмездия.

10 апреля 2017, 03:28
Фото в блогах: «Ноу-хау» самарских коммунальщиков

Фото в блогах: «Ноу-хау» самарских коммунальщиков

Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал последнее "ноу-хау" самарских коммунальщиков - организовать в городе "ворошение снега". "Только один вопрос, а куда уйдёт вода? Правильно, она размоет дороги, затопит подвалы или простоит до лета в виде грязи и луж. "Ворошение" - это 
10 апреля 2017, 06:29
В блогах: про столкновения в Костромском переулке

В блогах: про столкновения в Костромском переулке

Блогеру verqiz не понравилось, как организована торговля на самарском продовольственном рынке в Костромском переулке. "Тут полный бардак. Не пройти и не проехать. Дело в том, что рынок располагается прямо на тротуаре, обойти его по асфальту не получится. С одной 
10 апреля 2017, 06:22
Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
 
«А Самара то 
9 апреля 2017, 04:50
АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta с новыми опциями

АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta с новыми опциями

Новые версии вазовской «Весты» - универсал и Lada Vesta Cross получат новые опции. Ожидается появление задних дисковых тормозов. Аналогичную опцию могут внедрить и в седанах Lada Vesta, но только в топовых комплектациях, сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник. 
7 апреля 2017, 03:11
Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%

Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%

Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%. По итогам марта компания реализовала на российском рынке 25 тысяч автомобилей. Это на 3 тысячи больше аналогичного показателя прошлого года. Всего за I квартал было продано более 60 000 машин. Это на 8 тысяч больше, 

4 апреля 2017, 05:04
В блогах: платные парковки в центре Самары

В блогах: платные парковки в центре Самары

Блогер talalayev осуждает инициативу открыть в центре Самары платные парковки. "Насколько понятно из разъяснений наших чиновников, речи о строительстве новых муниципальных паркингов вообще не идет. Платным станет тупо правый ряд. То есть получат деньги из воздуха, которые пойдут какой-нибудь 
3 марта 2016, 06:24
В блогах: Платные парковки в Самаре

В блогах: Платные парковки в Самаре

В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что в одном из новых жилых районов города под лозунгом "Доступное жильё для молодых семей и работников бюджетной сферы" начинается настоящая война. Компания-застройщик установила во дворах микрорайона платные парковки. Фотографии блокирующих конструкций, которые 
4 декабря 2015, 08:54
Жители Самары смогут высказаться о введении платных автопарковок

Жители Самары смогут высказаться о введении платных автопарковок

В Самаре стартовал интернет-опрос по поводу внедрения в городе платных автомобильных парковок. На сайте горадминистрации гражданам предлагают выразить свое мнение по этому вопросу. Результаты голосования будут находиться в открытом доступе для всех посетителей сайта. За сутки в опросе приняли участие 
18 августа 2015, 11:31
Открытие платных парковок в Самаре отложили

Открытие платных парковок в Самаре отложили

Проект по внедрению зоны платных парковок в исторической части Самары отправлен на доработку, так как «подготовленная конкурсная документация не соответствует интересам города», сообщается на сайте мэрии. В связи с этим департамент транспорта отменил проведение соответствующего открытого конкурса.

Со сроками 
20 января 2015, 09:45
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