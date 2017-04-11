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Фото в блогах: выставка раритетных машин в Самаре
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в прошедшую субботу у музея "Самара космическая" состоялась встреча-выставка самарских любителей ретротехники. Там были представлены различные модели автомобилей советского производства, такие как ГАЗ, "Москвич", "Запорожец", ВАЗ и ЗиЛ. Изюминкой стал Ford Mustang …
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11 апреля 2017, 04:01
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Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин
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10 апреля 2017, 03:28
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Фото в блогах: «Ноу-хау» самарских коммунальщиков
Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал последнее "ноу-хау" самарских коммунальщиков - организовать в городе "ворошение снега". "Только один вопрос, а куда уйдёт вода? Правильно, она размоет дороги, затопит подвалы или простоит до лета в виде грязи и луж. "Ворошение" - это …
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10 апреля 2017, 06:29
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В блогах: про столкновения в Костромском переулке
Блогеру verqiz не понравилось, как организована торговля на самарском продовольственном рынке в Костромском переулке. "Тут полный бардак. Не пройти и не проехать. Дело в том, что рынок располагается прямо на тротуаре, обойти его по асфальту не получится. С одной …
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10 апреля 2017, 06:22
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Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»
«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
«А Самара то …
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9 апреля 2017, 04:50
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АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta с новыми опциями
Новые версии вазовской «Весты» - универсал и Lada Vesta Cross получат новые опции. Ожидается появление задних дисковых тормозов. Аналогичную опцию могут внедрить и в седанах Lada Vesta, но только в топовых комплектациях, сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник. …
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7 апреля 2017, 03:11
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Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%
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4 апреля 2017, 05:04
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В блогах: платные парковки в центре Самары
Блогер talalayev осуждает инициативу открыть в центре Самары платные парковки. "Насколько понятно из разъяснений наших чиновников, речи о строительстве новых муниципальных паркингов вообще не идет. Платным станет тупо правый ряд. То есть получат деньги из воздуха, которые пойдут какой-нибудь …
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3 марта 2016, 06:24
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В блогах: Платные парковки в Самаре
В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что в одном из новых жилых районов города под лозунгом "Доступное жильё для молодых семей и работников бюджетной сферы" начинается настоящая война. Компания-застройщик установила во дворах микрорайона платные парковки. Фотографии блокирующих конструкций, которые …
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4 декабря 2015, 08:54
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Жители Самары смогут высказаться о введении платных автопарковок
В Самаре стартовал интернет-опрос по поводу внедрения в городе платных автомобильных парковок. На сайте горадминистрации гражданам предлагают выразить свое мнение по этому вопросу. Результаты голосования будут находиться в открытом доступе для всех посетителей сайта. За сутки в опросе приняли участие …
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18 августа 2015, 11:31
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Открытие платных парковок в Самаре отложили
Проект по внедрению зоны платных парковок в исторической части Самары отправлен на доработку, так как «подготовленная конкурсная документация не соответствует интересам города», сообщается на сайте мэрии. В связи с этим департамент транспорта отменил проведение соответствующего открытого конкурса.
Со сроками …
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20 января 2015, 09:45