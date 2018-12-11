3
50
48
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: осторожно, злая собака!

В блогах: осторожно, злая собака!

"В селе Узюково по улицам гуляет алабай, будьте осторожны", - пишет один из участников сообщества "Типичный Тольятти" соцсети "ВКонтакте", выложивший видео нападения, записанное камерой наблюдения. "Мой отец из-за этой собаки пострадал, - рассказывает автор. - Ладно, он от нее 
11 декабря 2018, 09:46
В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной

В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 18 октября обвиняемая, жительница Октябрьска, оставила двух своих дочерей - семимесячную малышку и девочку, который исполнился 1 год и 9 
11 декабря 2018, 06:11
В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

Во вторник, 11 декабря, на заседании думы Тольятти был во втором чтении принят бюджет города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Основные параметры главного финансового документа изменились. Общий объем доходов увеличился на 394, 5 тысяч рублей и 
11 декабря 2018, 05:54
Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша

Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша

Полицейские вышли на след злоумышленника, который вымогал деньги у российского продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской. По предварительным данным, им оказался житель Самары. Он звонил на личные номера звезд и требовал деньги за раскрытие секретной информации, пишет news.ru
11 декабря 2018, 04:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх