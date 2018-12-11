В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной … В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 18 октября обвиняемая, жительница Октябрьска, оставила двух своих дочерей - семимесячную малышку и девочку, который исполнился 1 год и 9