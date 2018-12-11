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В блогах: осторожно, злая собака!
"В селе Узюково по улицам гуляет алабай, будьте осторожны", - пишет один из участников сообщества "Типичный Тольятти" соцсети "ВКонтакте", выложивший видео нападения, записанное камерой наблюдения. "Мой отец из-за этой собаки пострадал, - рассказывает автор. - Ладно, он от нее …
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11 декабря 2018, 09:46
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В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной
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11 декабря 2018, 06:11
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В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019
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11 декабря 2018, 05:54
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Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша
Полицейские вышли на след злоумышленника, который вымогал деньги у российского продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской. По предварительным данным, им оказался житель Самары. Он звонил на личные номера звезд и требовал деньги за раскрытие секретной информации, пишет news.ru
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11 декабря 2018, 04:44