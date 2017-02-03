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В блогах: про клуб самарских шахматистов
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре у шахматистов есть собственный клуб. "Это небольшое уютное и атмосферное место, которое находится в старой части города (на улице Красноармейской), существует уже несколько лет. Здесь продумана каждая деталь, нет ничего лишнего и …
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3 февраля 2017, 05:02
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В блогах: чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на число поездок
Блогер pravdolub_s решил посчитать, чем для самарских пенсионеров обернётся лимит на количество поездок в общественном транспорте. "С 1 февраля они могут совершать всего 50 поездок в месяц. Раньше это число было не ограничено. Итак, работает обычный самарский пенсионер не …
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3 февраля 2017, 09:39
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В блогах: опасные поручни на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет по сломанные поручни на набережной Осипенко. "Их сломали еще 2 года назад. Жители сразу же написали мэрии в "Твиттер". Чиновники пообещали принять меры. Однако этого не случилось. Наоборот, стало только хуже. И опасней: на одной …
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3 февраля 2017, 09:20
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В блогах: кондукторская мафия бессмертна!
Блогер Михаил Суханов заявляет, что в Самаре "кондукторская мафия бессмертна"! "Они всё так же продолжают воровать. Деньги за проезд принимают и с улыбочкой просят: "А билетик Вам нужен?" Подобная ситуация произошла со мной в автобусе 52-го маршрута. И главное, …
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1 февраля 2017, 05:15
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Самарским чиновникам нашли самые дешевые канцтовары
Чиновникам самарской мэрии купили канцтоваров почти на два миллиона рублей. Победителем объявленного горадминистрацией аукциона стала компания «Офис-сервис», сообщается на портале госзакупок. Товар предназначен для девяти подразделений. Цена победителя оказалась самой низкой из трех заявок, поступивших на торги. При их объявлении …
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27 января 2017, 01:59
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Самарским чиновникам выплатят более 1 млрд рублей
В 2017 году мэрия Самары потратит на зарплаты городским чиновникам, сотрудникам муниципальных и казенных учреждений более 1 миллиарда рублей, посчитали эксперты издания «ФедералПресс». Больше всего денег получат департаменты управделами администрации, финансов и управления имуществом. Тройка аутсайдеров - контрольно-счетная палата, управление …
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27 декабря 2016, 04:45
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В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры
«АСАДО» останется без Нового года. Прокуратура Железнодорожного района Самары отменила резонансную закупку самарского "Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования" по организации новогоднего корпоратива за 300 тысяч рублей.
Как установила проверка надзорного ведомства, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 …
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16 декабря 2016, 11:43
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Российским чиновникам придется отвыкать от роскоши
Во всяком случае, за государственный счет. С 1 января следующего года руководителям федеральных органов государственной власти будет запрещено приобретать служебные автомобили мощностью свыше 200 л.с. и стоимостью более 2.5 миллионов рублей. Причем, законодатель закрыл лазейку, ранее позволявшую брать такие машины …
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9 декабря 2016, 02:39
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На АвтоВАЗе сократили 6500 человек
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5 августа 2016, 12:22
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Создатель Angry Birds сократит штат почти на 40%
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26 августа 2015, 04:44
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Число рейсов Germanwings и Lufthansa в Россию будет сокращено до минимума
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28 июля 2015, 05:14
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В Самарской области во вневедомственной охране сократят 856 человек
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21 июля 2015, 06:59