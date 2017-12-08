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В блогах: как в Самаре убрали от снега дороги и дворы
Блогер 63ru поведала, насколько хорошо в Самаре убрали от снега дороги и дворы.
«Лично я довольна, как почистили город. Сегодня поездки на авто были без проблем. По крайней мере, это касается дорог от Солнечной-Кирова-Димитрова и по Ново-Садовой до …
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8 декабря 2017, 11:35
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В блогах: самарский блогер eirc63 поднял острую для всех россиян тему
Самарский блогер eirc63 поднял самую острую для всех россиян тему об Олимпиаде. "Считаю, что она очень даже Самары касается, - пишет автор. - Может, немного офтоп, но за Олимпиадой дойдут у НИХ руки и до чемпионата мира по футболу. …
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7 декабря 2017, 03:13
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Фото в блогах: что осталось от Дворца спорта на Молодогвардейской
Блогер Игорь Кондратьев показал, как сегодня "выглядит территория, которую по адресу: улица Молодогвардейская, 222, занимал 51 год Ледовый дворец спорта". "Как видим, от строительного мусора практически не осталось и следа, техника всё почистила, что называется, под метёлку. Видим «пирог» …
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7 декабря 2017, 02:17
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В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?
Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с …
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5 декабря 2017, 09:23
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В блогах: «Кто выбирает породы деревьев для озеленения Самары?»
Блогер samara_2070 обращается к тем чиновникам, которые выбирают породы деревьев для озеленения города. "Мне и боярышник, и рябина, которых много в Самаре высадили в последнее время, нравятся. Но почему хвойных так мало? - спрашивает блогер. - Да, для ели …
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5 декабря 2017, 12:01
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Мужчина и женщина украли недавно высаженные в Самаре деревья
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24 ноября 2017, 10:03
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В Китае палеонтологи нашли окаменелый ствол одного из первых на планете деревьев
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24 октября 2017, 03:24
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Тольяттинцы крадут деревья, посаженные добровольцами
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде местные жители массово разворовывают деревья, которые добровольцы купили в складчину, на свои личные сбережения. Неприятное явление обнаружили в сквере с фонтанчиками, расположенном между Центральной площадью и гостиницей "Жигули". Неизвестные выкопали …
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6 июня 2017, 09:00
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Движение по Молодогвардейской в Самаре будет ограничено до 20 мая
Появились подробности о ремонтных работах, из-за которых в Самаре временно ограничили движение автомобилей на перекрестке улиц Полевой и Молодогвардейской. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей» (ПТС), на трубе диаметром 500 миллиметров выявили повреждение. Начался демонтаж изношенных участков. Всего нужно заменить …
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18 мая 2016, 10:49
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На Полевой пьяный водитель на «Ауди А4» снес пешеходное ограждение, есть фото
Вчера, 6 января, вечером в Самаре на пересечении улиц Полевой и Самарской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием элитной иномарки, пишет портал 63.ru со ссылкой на очевидцев.
Белая «Ауди А4» с пассажиром двигалась вниз по Полевой, поворачивала на Самарскую, …
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6 января 2016, 11:52
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В Самаре автобус снес столб на Полевой, движение встало
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26 ноября 2015, 03:52
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В Самаре «Макдоналдс» на Полевой закрыли на реконструкцию
С понедельника, 19 октября, в Самаре закрыт на ремонт ресторан быстрого питания «Макдоналдс» (McDonalds), расположенный у перекрестка улиц Полевой и Самарской. В здании заведения проведут реконструкцию. По планам, точка фастфуда снова начнет работу ориентировочно после 10 ноября, сообщает «Волга-Ньюс». …
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20 октября 2015, 01:49