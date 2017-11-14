В блогах: у станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам … Блогер psergeev77 сообщил , что 9 ноября в Новокуйбышевске неподалеку от станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам. По иронии судьбы его установили в 20 метрах от памятника железнодорожникам, расстрелянным белочехами в 1918 году при их отступлении из Самары.