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Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982
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14 ноября 2017, 11:36
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В блогах: про кольцевые развязки и исчезновение знаков в Самаре
Блогер Виктор Пекшев tam_odin обращает внимание самарцев на то, что на кольцевых развязках города массово убирают знаки "Уступи дорогу", оставляя только знак кругового движения. "Например, белые треугольнички с красным ободком уже убрали на пересечениях "Антошки" с Советской Армии и …
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13 ноября 2017, 10:11
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В блогах: у станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам
Блогер psergeev77 сообщил, что 9 ноября в Новокуйбышевске неподалеку от станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам. По иронии судьбы его установили в 20 метрах от памятника железнодорожникам, расстрелянным белочехами в 1918 году при их отступлении из Самары. …
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10 ноября 2017, 09:00
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В блогах: о Параде Памяти в Самаре
Блогер Андрей Соколов раскритиковал Парад Памяти 7 ноября в Самаре. "Впечатление горестное: бессмысленный симулякр невероятных размеров, этакий междусобойчик. В будний день на пустой площади маршируют организованные по разнарядке колонны граждан, одиноко поет Василий Лановой, какие-то переодетые в военную форму …
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10 ноября 2017, 09:30