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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира

В соцсетях обсуждают смерть пассажира самарского автобуса. По словам очевидцев, молодой мужчина потерял сознание прямо в салоне. Водитель решил сойти с маршрута и довез его до ближайшей больницы. Однако там сказали: «Вызывайте скорую», пишет автор поста. По его словам, в 

26 января 2017, 05:13
В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре

В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре

Самарчанка Татьяна Турчан рассказала в "Фейсбуке", что с 1 января 2017 года оформить компенсацию части родительской платы за детсад - гиблое дело.

"Я подавала документы в МФЦ. Не верьте, что справку о составе семьи там запросят сами - 
26 января 2017, 02:30
Самарские активисты собирают подписи против передвижного дельфинария

Самарские активисты собирают подписи против передвижного дельфинария

В группе "Спасем дельфинов" соцсети «ВКонтакте» опубликовали обращение к пользователям Сети, призывающее подписать петицию против установленного в Самаре передвижного дельфинария. В петиции сообщается о жутких условиях содержания животных. В Самаре в крошечном бассейне держат два дельфина и полярного кита. 
26 января 2017, 02:21
В блогах: Самара не для пешеходов

В блогах: Самара не для пешеходов

Блогер hooligan_girl63 пожаловалась, что "Самара не для пешеходов". "Ходить по моему двору в районе улицы Димитрова можно только по машинной колее. Вдоль самой Димитрова до Московского ходить вообще тяжко: много снега, а под ним кочки льда. Совсем трудновыполнимая задача 
24 января 2017, 05:48
Саратовские ученые ищут способ управлять мыслями человека

Саратовские ученые ищут способ управлять мыслями человека

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина разработали методику измерения уровня когнитивного шума, которая позволит понять, как можно влиять на принятие решений человеком.

Исследования ведутся на вузовской кафедре "Автоматизация, управление и мехатроника».

По словам завкафедрой АУМ Александра Храмова, разработанная методика позволяет определить 

21 января 2017, 05:12
В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото

Несколько юношей из Казахстана приняли участие в популярном на сегодняшний день флешмобе под названием «Манекен-челленж». Парни, находясь в разных комнатах общежития вертолетного училища, внезапно замерли в разных позах.

Оригинальное видео опубликовано в группе «СВВАУЛ. Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» г. 
18 декабря 2016, 08:45
Посетивший 140 стран путешественник побывал в Самаре

Посетивший 140 стран путешественник побывал в Самаре

Блогер samregotdrgc рассказал, что в Самаре побывал путешественник, посетивший почти 140 стран мира. "Его зовут Снатенков Владимир. В нашем городе он прочитал студентам одного из вузов лекцию по профилю "туристический бизнес". Сейчас Владимир Александрович с семьей живет преимущественно в 
14 декабря 2016, 09:47
Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых 

13 декабря 2016, 05:31
Ученые: Учеба в университете грозит ожирением

Ученые: Учеба в университете грозит ожирением

Американские ученые из штата Вермонт установили, что учеба в университете приводит к набору лишнего веса. За студенческие годы молодые люди толстеют в среднем на 4,5 кг из-за неправильного питания и отсутствия физической активности. При этом количество страдающих ожирением возрастает почти в 

12 декабря 2016, 04:07
51 российский вуз не сможет принимать абитуриентов из-за запрета Рособрнадзора

51 российский вуз не сможет принимать абитуриентов из-за запрета Рособрнадзора

Организацией были проведены проверки, по результату которых был запрещен прием новых обучающихся в 51 вуз. Стандартные нарушения образовательных заведений заключаются в недостатке преподавателей, отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений, неправильно оформленной собственности на землю и здания вузов.

Отмечается, что данный запрет - 
29 июля 2015, 01:01
300 выпускников СГЭУ получили красные дипломы

300 выпускников СГЭУ получили красные дипломы

В среду, 8 июля, в гостинице "Холидей Инн Самара" 300 красных дипломов были торжественно вручены выпускникам Самарского государственного экономического университета. Всего в этом году документы о высшем образовании получили более двух с половиной тысяч воспитанников вуза.
 
Университет впервые окончили сразу 
9 июля 2015, 03:38
В Самарской области стартовала профориентационная акция

В Самарской области стартовала профориентационная акция "Время выбирать!"

Свои площадки представили вузы Самары и области. Техническое развитие, гуманитарные науки, сфера медицины, культуры и искусства - выпускникам 2015 года предстоит выбирать между этими направлениями. А в помощь им - подготовительные, элективные курсы.

Профориентационная работа традиционно в Самарской области 
14 мая 2015, 03:20
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