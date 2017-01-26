В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре



"Я подавала документы в МФЦ. Не верьте, что справку о составе семьи там запросят сами - … Самарчанка Татьяна Турчан рассказала в "Фейсбуке", что с 1 января 2017 года оформить компенсацию части родительской платы за детсад - гиблое дело."Я подавала документы в МФЦ. Не верьте, что справку о составе семьи там запросят сами -