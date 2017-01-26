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В блогах: самарский водитель привез в больницу мертвого пассажира
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26 января 2017, 05:13
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В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре
Самарчанка Татьяна Турчан рассказала в "Фейсбуке", что с 1 января 2017 года оформить компенсацию части родительской платы за детсад - гиблое дело.
"Я подавала документы в МФЦ. Не верьте, что справку о составе семьи там запросят сами - …
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26 января 2017, 02:30
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Самарские активисты собирают подписи против передвижного дельфинария
В группе "Спасем дельфинов" соцсети «ВКонтакте» опубликовали обращение к пользователям Сети, призывающее подписать петицию против установленного в Самаре передвижного дельфинария. В петиции сообщается о жутких условиях содержания животных. В Самаре в крошечном бассейне держат два дельфина и полярного кита. …
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26 января 2017, 02:21
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В блогах: Самара не для пешеходов
Блогер hooligan_girl63 пожаловалась, что "Самара не для пешеходов". "Ходить по моему двору в районе улицы Димитрова можно только по машинной колее. Вдоль самой Димитрова до Московского ходить вообще тяжко: много снега, а под ним кочки льда. Совсем трудновыполнимая задача …
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24 января 2017, 05:48
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Саратовские ученые ищут способ управлять мыслями человека
В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина разработали методику измерения уровня когнитивного шума, которая позволит понять, как можно влиять на принятие решений человеком.
Исследования ведутся на вузовской кафедре "Автоматизация, управление и мехатроника».
По словам завкафедрой АУМ Александра Храмова, разработанная методика позволяет определить …
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21 января 2017, 05:12
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В Сызрани студенты-иностранцы из «вертолётки» сняли флешмоб про жизнь в общежитии, есть фото
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18 декабря 2016, 08:45
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Посетивший 140 стран путешественник побывал в Самаре
Блогер samregotdrgc рассказал, что в Самаре побывал путешественник, посетивший почти 140 стран мира. "Его зовут Снатенков Владимир. В нашем городе он прочитал студентам одного из вузов лекцию по профилю "туристический бизнес". Сейчас Владимир Александрович с семьей живет преимущественно в …
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14 декабря 2016, 09:47
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Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны
По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых …
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13 декабря 2016, 05:31
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Ученые: Учеба в университете грозит ожирением
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12 декабря 2016, 04:07
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51 российский вуз не сможет принимать абитуриентов из-за запрета Рособрнадзора
Организацией были проведены проверки, по результату которых был запрещен прием новых обучающихся в 51 вуз. Стандартные нарушения образовательных заведений заключаются в недостатке преподавателей, отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений, неправильно оформленной собственности на землю и здания вузов.
Отмечается, что данный запрет - …
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29 июля 2015, 01:01
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300 выпускников СГЭУ получили красные дипломы
В среду, 8 июля, в гостинице "Холидей Инн Самара" 300 красных дипломов были торжественно вручены выпускникам Самарского государственного экономического университета. Всего в этом году документы о высшем образовании получили более двух с половиной тысяч воспитанников вуза.
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9 июля 2015, 03:38
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В Самарской области стартовала профориентационная акция "Время выбирать!"
Свои площадки представили вузы Самары и области. Техническое развитие, гуманитарные науки, сфера медицины, культуры и искусства - выпускникам 2015 года предстоит выбирать между этими направлениями. А в помощь им - подготовительные, элективные курсы.
Профориентационная работа традиционно в Самарской области …
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14 мая 2015, 03:20