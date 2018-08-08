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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.

Когда специалисты службы пришли 

8 августа 2018, 11:25
В региональном Минпроме стало на общественного советника больше

В региональном Минпроме стало на общественного советника больше

В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
 
- Основные задачи, в 
8 августа 2018, 11:24
В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»

В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту кражи так называемой «пирамиды позора». Напомним, что пирамида - это ноу-хау «Самарских коммунальных систем», которые с помощью этого арт-объекта «выбивают» долги из неплательщиков. «Пирамиды позора» устанавливают около домов, владельцы которых месяцами и 
8 августа 2018, 10:52
Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» может быть окончательно завершено к весне 2019 года. Об этом рассказал директор компании «ВТС-Метро» Сергей Натальчук. Он отметил, что на окончание работ требуется 900 миллионов рублей. Исполнитель будет выбран осенью. Сейчас работы на объекте не ведутся.
8 августа 2018, 10:45
В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг. 
8 августа 2018, 10:22
Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти

Социальные карты разрешили использовать в маршрутках в Тольятти

Жители Тольятти начали использовать социальные карты для оплаты проезда в коммерческом транспорте. Мэрия предложила ввести пилотный проект на трех коммерческих маршрутах: № 20 «Западный пляж – Автозаводское шоссе», № 52 «Льва Толстого – Фосфор – Льва Толстого», № 9 «Бетонная 
12 июля 2018, 08:20
АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

АСУДД в помощь: В Самаре общественный транспорт получит приоритет

На самарских дорогах после запуска АСУДД появится приоритет для общественного транспорта. Его обеспечат светофоры, которые будут загораться раньше на несколько секунд. Это поможет повысить пропускную способность малыми затратами, уверенны авторы идеи.

«Система имеет возможность приоритета транспорта, но это будет 
20 января 2018, 04:28
В Самаре льготникам ограничили число поездок на общественном транспорте

В Самаре льготникам ограничили число поездок на общественном транспорте

Жители Самарской области, имеющие социальные льготы на оплату проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться специальным проездным не более 50 раз в месяц. Такие ограничения предусматривает постановление регионального кабмина от 24 января 2017 года. Оно вступит в силу с 1 февраля 

26 января 2017, 11:06
В Самаре подорожает до 25 рублей проезд в общественном транспорте

В Самаре подорожает до 25 рублей проезд в общественном транспорте

С 1 октября в Самаре повысится стоимость проезда в общественном транспорте: цена билета за наличный расчет составит 25 рублей, сообщает мэрия города.

Проезд по транспортной карте по-прежнему будет дешевле – 23 рубля. Стоимость поездки по карте школьника и студента составит 16 

26 сентября 2016, 11:34
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