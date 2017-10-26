|
Росприроднадзор: у острова Зелененький обнаружено «нефтяное пятно»
В региональном управлении Росприроднадзора передали информацию об обнаружении «нефтяного пятна» с радужной пленкой в районе острова Зелененький. Остров расположен на Волге между Самарой (Красноглинский район) и Гавриловой Поляной. Специалисты отследили «пятно» в районе спуска Лейтенанта Шмидта. Оно представляло собой отдельные …
|
25 октября 2017, 02:25
|
В блогах: Московское шоссе
|
24 октября 2017, 08:26
|
В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре
Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по …
|
24 октября 2017, 07:15
|
Театр «Грань» ищет часы и фото времен СССР
Сотрудники новокуйбышевского театра "Грань" обратились через соцсеть "ВКонтакте" к жителям Самарской области за помощью. Творческая студия ищет для нового спектакля предметы старины. "У всех с советских времён где-то глубоко на дачах или далеко в шкафах наверняка ещё остались старые …
|
24 октября 2017, 09:09
|
Заявление в блогах: «Качество ремонта Южного моста - позор для Самары»
Блогера Андрея Соколова возмутило качество ремонта Южного моста. "Это настоящий позор для Самары. Приглашаю самых главных чиновников из "белого дома" приехать на осмотр, - негодует блогер. - Вы только посмотрите. Деформационные швы торчат над уровнем асфальта, заделаны безобразно, и …
|
23 октября 2017, 10:11
|
Под Самарой катер со спортсменами вылетел на берег и врезался в дерево
|
17 октября 2017, 11:49
|
В Самаре сняли запрет на движение теплоходов по Волге
|
13 октября 2017, 12:19
|
В Самаре из-за высокой волны на Волге чуть не утонул самолет
|
2 октября 2017, 02:16