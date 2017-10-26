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Материалы по теме:

Росприроднадзор: у острова Зелененький обнаружено «нефтяное пятно»

Росприроднадзор: у острова Зелененький обнаружено «нефтяное пятно»

В региональном управлении Росприроднадзора передали информацию об обнаружении «нефтяного пятна» с радужной пленкой в районе острова Зелененький. Остров расположен на Волге между Самарой (Красноглинский район) и Гавриловой Поляной. Специалисты отследили «пятно» в районе спуска Лейтенанта Шмидта. Оно представляло собой отдельные 

25 октября 2017, 02:25
В блогах: Московское шоссе

В блогах: Московское шоссе

Блогер dolceitali решила узнать у самарцев, "а все ли их устраивает в реконструкции Московского шоссе"? "Меня не все. Ощущение "я его слепила из того, что было". Очень неудачная развязка Димитрова - Московское. Никто не понимает, как ехать тут правильно, все давят 

24 октября 2017, 08:26
В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре

В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре

Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по 

24 октября 2017, 07:15
Театр «Грань» ищет часы и фото времен СССР

Театр «Грань» ищет часы и фото времен СССР

Сотрудники новокуйбышевского театра "Грань" обратились через соцсеть "ВКонтакте" к жителям Самарской области за помощью. Творческая студия ищет для нового спектакля предметы старины. "У всех с советских времён где-то глубоко на дачах или далеко в шкафах наверняка ещё остались старые 
24 октября 2017, 09:09
Заявление в блогах: «Качество ремонта Южного моста - позор для Самары»

Заявление в блогах: «Качество ремонта Южного моста - позор для Самары»

Блогера Андрея Соколова возмутило качество ремонта Южного моста. "Это настоящий позор для Самары. Приглашаю самых главных чиновников из "белого дома" приехать на осмотр, - негодует блогер. - Вы только посмотрите. Деформационные швы торчат над уровнем асфальта, заделаны безобразно, и 
23 октября 2017, 10:11
Под Самарой катер со спортсменами вылетел на берег и врезался в дерево

Под Самарой катер со спортсменами вылетел на берег и врезался в дерево

В Самарской области произошла необычная авария. Катер, двигавшийся по Волге, вылетел на берег и врезался в дерево. На судне находились двое – мужчина и женщина. По данным портала «Маленькая Сызрань», они были заявлены участниками турнира рыбаков-спиннингистов и авария с катером 
17 октября 2017, 11:49
В Самаре сняли запрет на движение теплоходов по Волге

В Самаре сняли запрет на движение теплоходов по Волге

В Самаре речные пассажирские суда вновь вышли на маршруты. Решение о запуске движения приняли в связи с улучшением погодных условий. Навигация была закрыта 12 октября из-за сильного тумана. Местами видимость составляла всего несколько десятков метров. В результате на Волгу из 

13 октября 2017, 12:19
В Самаре из-за высокой волны на Волге чуть не утонул самолет

В Самаре из-за высокой волны на Волге чуть не утонул самолет

В понедельник, 2 октября, в Самаре на реке Волге произошла авария с легкомоторным гидросамолетом.

«Высокая волна повредила винт, и самолет начал тонуть», - сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области. Инцидент произошел в фарватере Волги в районе «Ладьи». В кабине 
2 октября 2017, 02:16
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