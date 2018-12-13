В блогах: Берите пример с Томска! … Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает : "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за