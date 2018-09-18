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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях

В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях

Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что в России скоро может подорожать хлеб в магазинах.

"В августе, когда бизнес России ждал объявления контрсанкций против Запада, многие хлебные трейдеры решили, что под запрет может попасть зерно из нашей страны, и поэтому срочно 
18 сентября 2018, 08:23
В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов

В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов

В транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов. Такую идею самарскому "Трамвайно-троллейбусному управлению" предложил один из пользователей твиттера в ответ на жалобу представителя компании о том, что в МП наблюдается "острая нехватка водителей и кондукторов".

Самарец напомнил, что с 
18 сентября 2018, 08:04
Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу

Следователи задержали в Самарской области мужчину, который пыталс организовать убийство четырех человек.

По данным следствия, 20 декабря прошлого года злоумышленник был осужден за преступления экстремистского характера. Его наказали 2 годами и 1 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком 
18 сентября 2018, 05:36
Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

В городском УМВД возбудили уголовное дело из-за растраты в муниципальном бюджетном учреждении Самары «Управление капитального строительства». Дело завели после получения результатов прокурорской проверки.

Выяснилось, что бывший руководитель учреждения выписал своей жене, которая работала вместе с ним, незаконную материальную помощь в 
18 сентября 2018, 05:15
В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл

В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл

Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл.

"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка 
17 сентября 2018, 08:52
В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, 
17 сентября 2018, 08:05
В блогах: бакланы и кто-то еще

В блогах: бакланы и кто-то еще

Блогер tornadёr рассказывает в "Живом журнале", что осенью на Волге собираются огромные стаи волжских бакланов.

«Может, 500 или даже 1000 голов. На рассвете сидят прям на фарватере, напротив города, и ничего не боятся. А потом нескончаемым клином отправляются 
13 сентября 2018, 08:26
Место Олега Саитова в министерстве спорта Самарской области занял Андрей Харин

Место Олега Саитова в министерстве спорта Самарской области занял Андрей Харин

1 июля, согласно распоряжению губернатора Самарской области Николая Меркушкина, вступил в должность заместителя министра спорта Самарской области - руководителя Департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Андрей Николаевич Харин. 
2 июля 2013, 04:39
На Сахалине Олег Саитов будет работать над проектом ценой в 15 млрд рублей

На Сахалине Олег Саитов будет работать над проектом ценой в 15 млрд рублей

Олег Саитов назначен исполняющим обязанности министра спорта Сахалинской области. До этого он работал в должности замминистра спортивного ведомства в Самарской области. На Сахалине Саитову предстоит осваивать в 15-20 раз большие суммы, чем в 63-м регионе. В ближайшие годы на самом 

14 февраля 2013, 04:40
Олег Саитов:

Олег Саитов: "Возможно, я ещё вернусь"

Олег Саитов, переезжающий на работу в другой регион, не исключает возможности своего возвращения в Самару. Напомним, в понедельник губернатор Николай Меркушкин освободил его от занимаемой должности на основании личного заявления. Двукратный олимпийский чемпион получил предложение возглавить спортивное ведомство Сахалинской области 

4 февраля 2013, 04:26
Олег Саитов освобожден от должности замминистра спорта Самарской области

Олег Саитов освобожден от должности замминистра спорта Самарской области

Олег Саитов (на фото) покинул пост заместителя министра спорта Самарской области. В понедельник губернатор Николай Меркушкин освободил его от занимаемой должности на основании личного заявления. Двукратный олимпийский чемпион получил предложение возглавить спортивное ведомство Сахалинской области и уже сегодня, 4 февраля, 

4 февраля 2013, 02:33
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