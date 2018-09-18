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В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях
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18 сентября 2018, 08:23
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В блогах: в транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов
В транспорте Самары могут появиться валидаторы вместо кондукторов. Такую идею самарскому "Трамвайно-троллейбусному управлению" предложил один из пользователей твиттера в ответ на жалобу представителя компании о том, что в МП наблюдается "острая нехватка водителей и кондукторов".
Самарец напомнил, что с …
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18 сентября 2018, 08:04
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Тольяттинец заказал 4-х свидетелей по своему делу
Следователи задержали в Самарской области мужчину, который пыталс организовать убийство четырех человек.
По данным следствия, 20 декабря прошлого года злоумышленник был осужден за преступления экстремистского характера. Его наказали 2 годами и 1 месяцем лишения свободы условно с испытательным сроком …
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18 сентября 2018, 05:36
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Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка
В городском УМВД возбудили уголовное дело из-за растраты в муниципальном бюджетном учреждении Самары «Управление капитального строительства». Дело завели после получения результатов прокурорской проверки.
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18 сентября 2018, 05:15
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В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл
Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл.
"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка …
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17 сентября 2018, 08:52
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В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора
В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, …
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17 сентября 2018, 08:05
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В блогах: бакланы и кто-то еще
Блогер tornadёr рассказывает в "Живом журнале", что осенью на Волге собираются огромные стаи волжских бакланов.
«Может, 500 или даже 1000 голов. На рассвете сидят прям на фарватере, напротив города, и ничего не боятся. А потом нескончаемым клином отправляются …
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13 сентября 2018, 08:26
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Место Олега Саитова в министерстве спорта Самарской области занял Андрей Харин
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2 июля 2013, 04:39
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На Сахалине Олег Саитов будет работать над проектом ценой в 15 млрд рублей
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14 февраля 2013, 04:40
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Олег Саитов: "Возможно, я ещё вернусь"
Олег Саитов, переезжающий на работу в другой регион, не исключает возможности своего возвращения в Самару. Напомним, в понедельник губернатор Николай Меркушкин освободил его от занимаемой должности на основании личного заявления. Двукратный олимпийский чемпион получил предложение возглавить спортивное ведомство Сахалинской области …
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4 февраля 2013, 04:26
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Олег Саитов освобожден от должности замминистра спорта Самарской области
Олег Саитов (на фото) покинул пост заместителя министра спорта Самарской области. В понедельник губернатор Николай Меркушкин освободил его от занимаемой должности на основании личного заявления. Двукратный олимпийский чемпион получил предложение возглавить спортивное ведомство Сахалинской области и уже сегодня, 4 февраля, …
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4 февраля 2013, 02:33