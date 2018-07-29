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В блогах: курьёзные подводные камни в работе Сбербанка
Олег Поздняков поведал в "Фейсбуке" про курьёзные подводные камни, с которыми могут столкнуться клиенты Сбербанка. "Никогда у меня не было сберовской карты и заводить ее не собирался", - пишет автор.
"Но тут, в связи с отъездом, захотел сделать …
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26 июля 2018, 05:56
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Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре
На заседании комитета по бюджету в самарской городской Думе озвучили сумму денег, которую планируется потратить на празднование Дня города. На это планируется выделить 25 миллионов рублей. Информацию сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов. По его словам, деньги …
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26 июля 2018, 01:13
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В блогах: в какую неприятную историю можно вляпаться со Сбербанком
Татьяна Иванова предупредила в "Фейсбуке", в какую неприятную историю можно вляпаться со Сбербанком.
"Уже третий месяц подряд он блокирует мои собственные денежные средства в одно и то же время по дате. Так не просто блокирует, а ещё и …
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25 июля 2018, 06:22
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Продавцу мебели из Самары дали два года «строгача» за обман клиентов
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24 июля 2018, 11:17
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В блогах: Сбербанк! А на фига вы обновили приложение в банкоматах?
Мария Преображенская пожаловалась в "Фейсбуке", почему Сбербанк так внезапно обновил приложение в банкоматах и напридумывал кучу других проблем?
"И как теперь вносить платежи в сторонние банки? - негодует девушка. - «Ваще» без вариантов. Чем вы думали? Еще 3 …
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18 июля 2018, 11:11
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В блогах: Сбербанк "обул" клиентку на 10 тысяч рублей
Евгения Немировская пожаловалась в "Фейсбуке" на недобросовестных сотрудников Сбербанка.
"Это предупреждение для таких же лохушек, как я, - пишет автор - Меня Сбербанк влегкую обул почти на 10 тысяч рублей. Всё просто и глупо до слез. Почему-то я …
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16 июля 2018, 05:48