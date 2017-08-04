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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти рабочий упал в траншею и его засыпало глиной

В Тольятти рабочий упал в траншею и его засыпало глиной

В среду, 2 августа, в Тольятти на улице Дзержинского, где проводились земляные работы, произошел обвал грунта. Рабочий упал в траншею, и его засыпало.

Спасатели сумели извлечь пострадавшего с помощью шанцевого инструмента.

«После падения в траншею пострадавший оказался засыпанным 
3 августа 2017, 02:43
В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек

Правоохранительные органы Тольятти начали проверку по факту инцидента во дворе на улице Автостроителей. Вечером 31 июля оттуда в местную больницу привезли пятерых подростков 16–17 лет с разбитыми лицами и сломанными носами. По предварительным данным, они пострадали в массовой драке. Число 
2 августа 2017, 09:52
Пятилетняя малышка стала жертвой эскалатора в тольяттинском ТЦ

Пятилетняя малышка стала жертвой эскалатора в тольяттинском ТЦ

Сегодня, 1 августа, в региональных средствах массовой информации появилось сообщение о ЧП в тольяттинском торговом центре. В местную больницу поступила пятилетняя девочка с травмой руки – ей оторвало палец. По словам родителей маленькой пациентки, ее руку затянуло в ленту эскалатора. 
1 августа 2017, 02:43
Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами

Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами

В понедельник, 31 июля, на трассе М-5 в районе Тольятти произошло ДТП с участием фуры. Образовалась пробка. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети. По их словам, авария случилась в районе Жигулевского моря.

По предварительным данным, большегрузом «Вольво», груженным 

31 июля 2017, 03:15
В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт

В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт

Блогер stanislavsky063 задается вопросом, почему в Самаре водители не уважают труд дорожников? Автор посмотрел, как ремонтируют Алма-Атинку. «Несмотря на то, что там установлены знаки «кирпич» и «дорожные работы», некоторые несознательные граждане летят по отремонтированной дороге. И даже рабочие им 
21 июля 2017, 09:04
Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей

Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей

Попали в ДТП - разбирайтесь сами. Уже с начала следующего года сотрудники Госавтоинспекции перестанут выезжать на место аварии, даже если между двумя участниками возникли разногласия, и они не могут решить, кто прав, а кто виноват. Соответствующие поправки внесены в закон 

6 июля 2017, 02:44
«Платон» будет следить за водителями, отключающими бортовые устройства

«Платон» будет следить за водителями, отключающими бортовые устройства

Водители, временно отключающие бортовые устройства из соображений экономии, теперь не смогут избежать заслуженного наказания. Документ об изменениях в правила взимания платы по системе «Платон» подписан главной кабинета министров.
Как следует из опубликованного на правительственном портале постановления, в случае, когда при 

29 июня 2017, 12:21
В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

Новый законопроект может изменить санкции для водителей, не пропустивших машины скорой медицинской помощи. Речь идет о лишении прав на срок от 1,5 до 2 лет или лишении свободы на срок до 4 лет.
Комитет по госстроительству Госдумы собирается рекомендовать принять 

14 июня 2017, 08:22
В Ленинском районе Самары выключились светофоры

В Ленинском районе Самары выключились светофоры

Сегодня, 8 июня, в Ленинском районе Самары перестали работать светофоры на некоторых улицах. Сообщается, что такая проблема возникла на улицах Льва Толстого, Красноармеской, Самарской и ряде других. По предварительной информации, причиной отключения стало повреждение кабеля, расположенного в районе перекрестка Красноармейской 
8 июня 2017, 11:53
Более совершенные светофоры установят около самарских школ

Более совершенные светофоры установят около самарских школ

В Самаре на перекрестках и вблизи школ установят современные противобликовые светофоры за 1 млн рублей. Тендер по определению подрядчика для монтажа устройств объявила мэрия города.

Согласно техзаданию, электронное оборудование сначала появится в районе четырех образовательных учреждений - школ №5, 83, 141 

24 апреля 2017, 01:19
В Самаре из-за отключения электричества не работали светофоры

В Самаре из-за отключения электричества не работали светофоры

Сегодня, 17 мая, рано утром в Самаре не работали четыре светофора. В госавтоинспекции сообщили, что это случилось из-за отключения электричества. На улице Победы в районе одноименной станции метро образовались автомобильные пробки. Устройства, регулирующие дорожное движение, не работали на перекрестках с 

17 мая 2016, 02:08
В Самаре из-за массового отключения светофоров образовались пробки

В Самаре из-за массового отключения светофоров образовались пробки

Сегодня, 23 декабря, в Самаре отключилось сразу несколько светофоров. Очевидцы сообщают, что устройства, регулирующие движение транспорта, неожиданно перестали работать. Пробки образовались на перекрестках Московского шоссе и Революционной, улиц Гагарина и Авроры, Гагарина и Карбышева, Авроры и Мориса Тореза. Сейчас движение 
23 декабря 2015, 11:55
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