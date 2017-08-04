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В Тольятти рабочий упал в траншею и его засыпало глиной
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3 августа 2017, 02:43
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В Тольятти произошла массовая драка подростков, ранено 5 человек
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2 августа 2017, 09:52
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Пятилетняя малышка стала жертвой эскалатора в тольяттинском ТЦ
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1 августа 2017, 02:43
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Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами
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31 июля 2017, 03:15
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В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт
Блогер stanislavsky063 задается вопросом, почему в Самаре водители не уважают труд дорожников? Автор посмотрел, как ремонтируют Алма-Атинку. «Несмотря на то, что там установлены знаки «кирпич» и «дорожные работы», некоторые несознательные граждане летят по отремонтированной дороге. И даже рабочие им …
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21 июля 2017, 09:04
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Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей
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6 июля 2017, 02:44
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«Платон» будет следить за водителями, отключающими бортовые устройства
Водители, временно отключающие бортовые устройства из соображений экономии, теперь не смогут избежать заслуженного наказания. Документ об изменениях в правила взимания платы по системе «Платон» подписан главной кабинета министров.
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29 июня 2017, 12:21
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В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей
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14 июня 2017, 08:22
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В Ленинском районе Самары выключились светофоры
Сегодня, 8 июня, в Ленинском районе Самары перестали работать светофоры на некоторых улицах. Сообщается, что такая проблема возникла на улицах Льва Толстого, Красноармеской, Самарской и ряде других. По предварительной информации, причиной отключения стало повреждение кабеля, расположенного в районе перекрестка Красноармейской …
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8 июня 2017, 11:53
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Более совершенные светофоры установят около самарских школ
В Самаре на перекрестках и вблизи школ установят современные противобликовые светофоры за 1 млн рублей. Тендер по определению подрядчика для монтажа устройств объявила мэрия города.
Согласно техзаданию, электронное оборудование сначала появится в районе четырех образовательных учреждений - школ №5, 83, 141 …
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24 апреля 2017, 01:19
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В Самаре из-за отключения электричества не работали светофоры
Сегодня, 17 мая, рано утром в Самаре не работали четыре светофора. В госавтоинспекции сообщили, что это случилось из-за отключения электричества. На улице Победы в районе одноименной станции метро образовались автомобильные пробки. Устройства, регулирующие дорожное движение, не работали на перекрестках с …
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17 мая 2016, 02:08
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В Самаре из-за массового отключения светофоров образовались пробки
Сегодня, 23 декабря, в Самаре отключилось сразу несколько светофоров. Очевидцы сообщают, что устройства, регулирующие движение транспорта, неожиданно перестали работать. Пробки образовались на перекрестках Московского шоссе и Революционной, улиц Гагарина и Авроры, Гагарина и Карбышева, Авроры и Мориса Тореза. Сейчас движение …
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23 декабря 2015, 11:55