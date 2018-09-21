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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: значительная часть работников СПЗ получила на руки трудовые книжки

В блогах: значительная часть работников СПЗ получила на руки трудовые книжки

Блогер Игорь Кондратьев сообщил, что значительная часть работников «Самарского подшипникового завода» получила на руки трудовые книжки. Их просто сократили. "Об этом сообщили уже бывшие сотрудники предприятия, - пишет автор. - Сотни людей разного возраста остались без работы. При этом 
21 сентября 2018, 10:11
В Самарской области цены на вторичку упали на 2,5 %

В Самарской области цены на вторичку упали на 2,5 %

В августе стоимость квартир на вторичном рынке Самарской области снизилась на 2,5%  - до 47,5 тысяч рублей за квадрат. Напомним, что сейчас это средняя цена по региону. По информации Самарского областного фонда жилья и ипотеки, это снижение составило 1220 рублей 
21 сентября 2018, 10:03
22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым

22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым

Прощание с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым состоится в субботу, 22 сентября. Гражданская панихида пройдет в 10:30 в спорткомплексе «МТЛ-Арена» на улице Советской Армии, 253А. Похоронят политика на Рубежном кладбище. 

Напомним, что Виктор Федорович скончался 20 сентября на 71 
21 сентября 2018, 08:21
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях

В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях

Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что в России скоро может подорожать хлеб в магазинах.

"В августе, когда бизнес России ждал объявления контрсанкций против Запада, многие хлебные трейдеры решили, что под запрет может попасть зерно из нашей страны, и поэтому срочно 
18 сентября 2018, 08:23
В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного

В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного "Мерседеса"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выложил в Facebook видео, на котором он вручает в Самаре 2-кратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову ключи от белоснежного "Мерседеса". "Олег, ты достоин этого, потому что ты прославляешь бокс! А наша задача - 
18 сентября 2018, 08:18
В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл

В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл

Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл.

"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка 
17 сентября 2018, 08:52
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