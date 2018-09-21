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В блогах: значительная часть работников СПЗ получила на руки трудовые книжки
Блогер Игорь Кондратьев сообщил, что значительная часть работников «Самарского подшипникового завода» получила на руки трудовые книжки. Их просто сократили. "Об этом сообщили уже бывшие сотрудники предприятия, - пишет автор. - Сотни людей разного возраста остались без работы. При этом …
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21 сентября 2018, 10:11
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В Самарской области цены на вторичку упали на 2,5 %
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21 сентября 2018, 10:03
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22 сентября в «МТЛ Арене» состоится прощание с Виктором Сазоновым
Прощание с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым состоится в субботу, 22 сентября. Гражданская панихида пройдет в 10:30 в спорткомплексе «МТЛ-Арена» на улице Советской Армии, 253А. Похоронят политика на Рубежном кладбище.
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21 сентября 2018, 08:21
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Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
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20 сентября 2018, 08:53
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В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях
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18 сентября 2018, 08:23
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В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного "Мерседеса"
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выложил в Facebook видео, на котором он вручает в Самаре 2-кратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову ключи от белоснежного "Мерседеса". "Олег, ты достоин этого, потому что ты прославляешь бокс! А наша задача - …
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18 сентября 2018, 08:18
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В блогах: сельхозярмарка на Куйбышева полностью утратила свой смысл
Самарчанка Людмила Тахоева пожаловалась в Фейсбуке, что сегодня сельхозярмарка на площади Куйбышева полностью утратила свой смысл.
"Если ранее местные власти ее целью провозглашали поддержку местных фермеров и снабжение горожан дешевой продукцией, то теперь ярмарка стала филиалом Губернского рынка …
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17 сентября 2018, 08:52