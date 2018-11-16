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В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В Самаре клиент магазина электроники расплатился за покупку фотоаппарата ведром монет. Необычное видео на YouTube выложил самарский блогер MrRissso. Активисты решили повторить в Самаре эксперимент москвичей - купить товар за гору мелочи. Покупка удалась, но не сразу. По словам 
16 ноября 2018, 05:07
В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро

В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро

В следующем году 260 млн рублей из областной казны выделят на строительство метрополитена в Самаре. Эти деньги пойдут на завершение проектирования станции метро «Самарская» и начало строительно-монтажных работ. Напомним, что «Самарская» будет продолжением первой ветки метро из промышленной зоны в 
16 ноября 2018, 04:57
В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода

В четверг, 15 ноября, в 15:00 в Тольятти произошла смертельная авария. 61-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Polo по улице Заставной в районе дома № 30. Иномарка сбила 78-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть не на пешеходном переходе. Как сообщили 
16 ноября 2018, 04:13
Самарскому аэропорту разрешили принимать новые модификации самолетов Boeing

Самарскому аэропорту разрешили принимать новые модификации самолетов Boeing

Международный аэропорт «Курумоч» сможет принимать суда дальнемагистрального Boeing 777-200 ER, а также среднемагистральных Boeing-737-MAX-8 и Boeing-737-700NG. 

- Допуск получен в соответствии с актом готовности аэропорта, согласованным Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), - сообщили представители воздушной гавани.
 
Полеты в Самаре выполнялись 
16 ноября 2018, 03:58
В блогах: в Самаре годовалый ребенок провалился в яму с песком

В блогах: в Самаре годовалый ребенок провалился в яму с песком

Самарец Евгений Курдов через "Фейсбук" попросил власти города обратить внимание на проблему жителей дома № 168 по улице Партизанской.

"Помогите хоть как-то воздействовать на коммунальную службу! Раскопали дом еще 3 недели назад, не так давно запустили отопление. Но 
15 ноября 2018, 06:57
В блогах:

В блогах: "Письма счастья" на железных гаражах самарского поселка Мехзавод

Блогер missis_ykcyc рассказала, что недавно на железных гаражах возле 156-й школы самарского поселка Мехзавод были развешены вот такие "письма счастья".

"Администрация Красноглинского района потребовала у автовладельцев документы на право пользования земельным участком, занимаемым нестационарным объектом. Разумеется, владельцы незаконных 
14 ноября 2018, 08:12
В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед 
14 ноября 2018, 05:26
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