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В блогах: впечатления от фильма "Матильда"
Самарчанка Афина Наумова поделилась в соцсети "ВКонтакте" впечатлениями от фильма "Матильда", премьера которого, как и по всей России, состоялась в Самаре 26 октября. "Изначально шла по причине большой шумихи вокруг картины. Не знаю, насколько исторически точен фильм, для меня …
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30 октября 2017, 09:50
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В блогах: на самарской трамвайной остановке появилось озеро
Самарец Леонид Кошман поведал в "Фейсбуке" про удивительный, как он пишет, "географический факт". "Одно из самых крупных озер в Кировском районе Самары, после водоема в парке Металлургов, располагается на трамвайной остановке "Советская". Туда стекает вода с проезжей части улицы …
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30 октября 2017, 09:38
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В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" снова жалуются на плохие условия труда
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" снова жалуются на плохие условия труда в цехах завода. "В общем, произошла беда такая с моим братом, - пишет автор. - Он работает на сварке буржуйской линии Б0. Поставили на другую операцию, и вытяжка там …
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27 октября 2017, 09:52
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В блогах: "Об экологическом бедствии на берегу Волги"
Тольяттинка Елена Богданова рассказала в "Фейсбуке" об экологическом бедствии на берегу Волги возле тольяттинской турбазы "Волна": "Сейчас там активно сваливают мусор чьи-то самосвалы, груженные обломками бордюров и кусками дорожного бетона. На берегу теперь невероятное количество огромных куч. Всего таких …
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26 октября 2017, 09:06
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Ваган Каркарьян может стать почетным гражданином Самары посмертно
Заслуженный архитектор России, художник, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Ваган Каркарьян выдвинут на получение звания «Почетный гражданин Самары». Спустя год после его смерти с такой инициативой выступил председатель городской думы Александр Фетисов.
Уже в ближайшие дни на …
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21 апреля 2015, 12:41
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В Самаре появится мемориальная доска в честь Вагана Каркарьяна
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2 ноября 2014, 10:03
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В Самаре простились с Ваганом Каркарьяном
Архитектор, художник, преподаватель, краевед, публицист, культуролог и просто талантливый человек. Ему было 79. Из них более полувека Ваган Гайкович Каркарьян посвятил Самаре. "Белый дом", фасад и зал заседаний губернской думы, церковь Святого Креста, 2-я очередь набережной Волги, Дворец бракосочетаний, Дом …
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9 января 2014, 12:21
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Александр Васильев увидел в Самаре изображение основательницы танца модерн
После длительной реконструкции Дом Курлиной вновь открыл свои двери. Особняк купца первой гильдии, построенный в 1903 году, является памятником архитектуры федерального значения. Теперь там создают Музей модерна. Постоянной экспозиции пока нет, однако на время из Санкт-Петербурга привезли коллекцию костюмов и …
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26 декабря 2012, 04:12