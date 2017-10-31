В блогах: впечатления от фильма "Матильда" … Самарчанка Афина Наумова поделилась в соцсети "ВКонтакте" впечатлениями от фильма "Матильда", премьера которого, как и по всей России, состоялась в Самаре 26 октября. "Изначально шла по причине большой шумихи вокруг картины. Не знаю, насколько исторически точен фильм, для меня