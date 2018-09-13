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В блогах: асфальта много не бывает...
Пользователь «ВКонтакте» Руслан Гайсин сообщает в паблике "Подслушано | Самара", что на улицах Революционной и Мичурина вовсю идут работы по укладке асфальта.
«Второй раз за год в одном и том же месте. Прохожие все как один удивляются, что …
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13 сентября 2018, 08:07
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В Самаре на крыше офисного здания взорвался газовый баллон
В среду, 12 сентября, очевидцы сообщили о сильном взрыве на крыше двухэтажного офисного здания на улице Советской Армии. По словам местных жителей, в 15:23 взорвался газовый баллон на крыше и вылетел на парковку, где стояли два автомобиля. Один из …
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12 сентября 2018, 11:14
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«Тольяттихимбанк» вернулся к работе
«Тольяттихимбанк» снова начал обслуживать клиентов. По словам председателя правления кредитной организации Александра Попова, во вторник, 11 сентября, в банк пришли следователи с постановлением о проведении обыска.
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12 сентября 2018, 10:08
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В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»
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12 сентября 2018, 09:47
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В Самаре установили скамейки с цитатами из произведений Маяковского
В воскресенье, 9 сентября, на пересечении улиц Димитрова и Стара-Загора в Кировском районе областной столицы появились новые арт-объекты. Как рассказали в Твиттере местные жители, выпускники и учащиеся ДШИ №8 "Радуга" изготовили и расписали несколько скамеек в «стиле русского революционного …
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10 сентября 2018, 01:55
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В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки
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6 сентября 2018, 04:56
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В День города в музеях Самары можно побывать бесплатно
В День города, 9 сентября, постоянные экспозиции самарских музеев можно увидеть совершенно бесплатно. Как сообщили в городском департаменте культуры, в акции участвуют 10 музеев: Детская картинная галерея, «Самара Космическая», Музей истории города Самары имени М.Д.Челышова, Самарский литературно-мемориальный музей имени М.Горького, …
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5 сентября 2018, 11:17
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На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»
В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
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3 сентября 2018, 02:10
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В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша
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25 июля 2018, 01:25
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Набирает популярность у туристов «Бункер Жукова» в Самаре
В четверг, 5 июля, посол чемпионата мира по футболу-2018, космонавт Олег Кононенко смог увидеть один из некогда совершенно секретных объектов. Командный пункт генерального штаба, в народе «Бункер Жукова», открылся для посещения в прошлом году.
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6 июля 2018, 09:21
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Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии
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22 июня 2018, 12:01
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Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад
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31 мая 2018, 08:12