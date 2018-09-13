В блогах: асфальта много не бывает...



«Второй раз за год в одном и том же месте. Прохожие все как один удивляются, что … Пользователь «ВКонтакте» Руслан Гайсин сообщает в паблике "Подслушано | Самара", что на улицах Революционной и Мичурина вовсю идут работы по укладке асфальта.«Второй раз за год в одном и том же месте. Прохожие все как один удивляются, что