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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: асфальта много не бывает...

В блогах: асфальта много не бывает...

Пользователь «ВКонтакте» Руслан Гайсин сообщает в паблике "Подслушано | Самара", что на улицах Революционной и Мичурина вовсю идут работы по укладке асфальта.

«Второй раз за год в одном и том же месте. Прохожие все как один удивляются, что 
13 сентября 2018, 08:07
В Самаре на крыше офисного здания взорвался газовый баллон

В Самаре на крыше офисного здания взорвался газовый баллон

В среду, 12 сентября, очевидцы сообщили о сильном взрыве на крыше двухэтажного офисного здания на улице Советской Армии. По словам местных жителей, в 15:23 взорвался газовый баллон на  крыше и вылетел на парковку, где стояли два автомобиля. Один из 
12 сентября 2018, 11:14
«Тольяттихимбанк» вернулся к работе

«Тольяттихимбанк» вернулся к работе

«Тольяттихимбанк» снова начал обслуживать клиентов. По словам председателя правления кредитной организации Александра Попова, во вторник, 11 сентября, в банк пришли следователи  с постановлением о проведении обыска.
 
- Мероприятия проводились в рамках уголовных дел, связанных с корпоративным конфликтом между ТольяттиАзотом и Уралхимом. 
12 сентября 2018, 10:08
В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В среду, 12 сентября, в Промышленном районе Самары водитель «Нивы» сбил двух пешеходов. Это случилось в 16:20 на пешеходном переходе на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. 69-летний водитель наехал на двух девушек 31 и 17 лет. Они получили травмы и 
12 сентября 2018, 09:47
В Самаре установили скамейки с цитатами из произведений Маяковского

В Самаре установили скамейки с цитатами из произведений Маяковского

В воскресенье, 9 сентября, на пересечении улиц Димитрова и Стара-Загора в Кировском районе областной столицы появились новые арт-объекты. Как рассказали в Твиттере местные жители,  выпускники и учащиеся ДШИ №8 "Радуга" изготовили и расписали несколько скамеек в «стиле русского революционного 
10 сентября 2018, 01:55
В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки

В Фабрике-кухне в Самаре откроется филиал Третьяковки

В здании Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой в Самаре разместят филиал Третьяковской галереи. Об этом рассказал в четверг, 6 сентября, во время рабочего визита в наш город и.о. министра культуры России Николай Малаков.
 
- Считаю, что филиалу Третьяковской галереи здесь быть! 
6 сентября 2018, 04:56
В День города в музеях Самары можно побывать бесплатно

В День города в музеях Самары можно побывать бесплатно

В День города, 9 сентября, постоянные экспозиции самарских музеев можно увидеть совершенно бесплатно. Как сообщили в городском департаменте культуры, в акции участвуют 10 музеев: Детская картинная галерея, «Самара Космическая», Музей истории города Самары имени М.Д.Челышова, Самарский литературно-мемориальный музей имени М.Горького, 
5 сентября 2018, 11:17
На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
 
Скульптурную композицию составляют семь абстрактных фигур, которые застыли в 
3 сентября 2018, 02:10
В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

29 июля в Красноярском районе Самарской области состоится исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Он пройдет на загородной базе «Ратибор».

Фестиваль будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша, которая состоялась на реке Кондурче в июне 1391 года. Это сражение во многом ускорило 

25 июля 2018, 01:25
Набирает популярность у туристов «Бункер Жукова» в Самаре

Набирает популярность у туристов «Бункер Жукова» в Самаре

В четверг, 5 июля, посол чемпионата мира по футболу-2018, космонавт Олег Кононенко смог увидеть один из некогда совершенно секретных объектов. Командный пункт генерального штаба, в народе «Бункер Жукова», открылся для посещения в прошлом году. 
 
- Впечатления, конечно, сложные, неоднозначные. Но есть 
6 июля 2018, 09:21
Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии

Самую раннюю работу Леонардо да Винчи показали в Италии

21 июня публике впервые представили самую раннюю работу знаменитого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Это керамическая плитка, на которой великий гений изобразил Архангела Гавриила. Эту работу он выполнил в возрасте 18-19 лет.

Исследователи работали с плиткой около трех 
22 июня 2018, 12:01
Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад

Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад

Китайские ученые смогли доказать, что цивилизация существовала еще пять тысяч лет назад. Результаты своих исследований они представили на научной конференции в Пекине.

В течение 15 лет исследователи анализировали данные о разделении труда в обществе, классовой структуре и распределении власти. 
31 мая 2018, 08:12
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