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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе случилась еще одна смертельная авария. В 22:30 64-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» по трассе, но внезапно его легковушка влетела в грузовик «КамАЗ». Ранее большегруз остановился из-за поломки и его шофер включил 
18 июня 2019, 12:56
Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани немало озадачила и напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы. В минувшие выходные ее видели отдыхающие на Усе со стороны Муранского бора. Некоторые из них боялись заходить в воду, несмотря на хорошую погоду. По словам очевидцев, они не 
18 июня 2019, 11:57
В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона машина сбила пешехода после ДТП. Это случилось около десяти утра. 36-летняя автоледи ехала на своей «Ладе Приоре» по улице Свободы в направлении Кузнецкой. На перекрестке она не уступила дорогу иномарке «Тойота Камри», 
18 июня 2019, 11:05
В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года

В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года

Накануне в Сызрань прибыла точная копия БК-73 - военного бронекатера образца 1938 года, который вышел из Керчи и участвует в экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019». Судно посетило несколько городов России. Экспедиция проходит по инициативе Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области. 
18 июня 2019, 09:23
В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры

В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры

В Самарском театре оперы и балета торжественно открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры. Напомним, соревнования продлятся до 22 июня. Предваряли торжественную церемонию мастер-классы на площади Куйбышева. Свое мастерство показали тхэквондисты, боксеры, баскетболисты, велосипедисты, танцоры. По оценке губернатора Дмитрия Азарова, эти 
17 июня 2019, 04:28
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета Приволжского Федерального Округа в Ижевске под председательством полпреда президента Игоря Комарова. В совещании также участвовали представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов.

Основная тема обсуждения – поддержка одаренной и 

12 марта 2019, 06:13
Итальянские кресла и звук dolby digital: снова открывается кинотеатр «Самара»

Итальянские кресла и звук dolby digital: снова открывается кинотеатр «Самара»

В январе кинотеатр «Самара» на улице Георгия Димитрова возродится в новом формате. В торговом центре, который давно занимает это здание, откроется новый кинотеатр. Киноманов ждут шесть залов на 50 мест с итальянскими креслами, серебристые экраны и звук dolby digital.

Напомним, 
11 декабря 2018, 11:12
Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть

Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть

Совсем скоро в Самаре после реконструкции должен открыться парк «Металлургов». Об этом сообщил в своем "твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков.

«По пути заехал в парк «Металлургов»... Скоро откроем!» - написал чиновник.

Также он коротко рассказал о том, что было сделано 

9 октября 2018, 12:35
В блогах:

В блогах: "iВолга-2018". Что нового?

Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018".

"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании 
3 августа 2018, 09:31
Четверо туристов забросали камнями панду в китайском заповеднике

Четверо туристов забросали камнями панду в китайском заповеднике

На днях инцидент произошел в китайском заповеднике. В Фопине городского округа Ханьчжун провинции Шэньси четверо туристов забросали камнями панду.

Около вольера с медведем собрались около 20 посетителей. Все ждали зрелища, но животное было не в настроении, и не обращало ни 
23 июля 2018, 10:09
Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»

Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»

Управляющая самарским розничным филиалом банка ВТБ Зарина Плукчи сменила место работы и возглавила губернское подразделение банка "Открытие". По словам руководства блока региональной сети, перед ней поставлена задача наращивания кредитного и депозитарного портфелей, а также развития отношений с корпоративными клиентами. Зарина 

20 июня 2018, 06:10
Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре

10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные 

10 июня 2018, 09:49
Дмитрий Азаров встретился с молодежью

Дмитрий Азаров встретился с молодежью

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в продюсерском центре «Strelka Hall» пообщался со студентами и представителями молодежных движений региона. Встреча прошла в формате открытого диалога. У каждого была возможность задать вопрос главе региона напрямую или выступить с каким-либо предложением. Так, 

25 декабря 2017, 04:46
Солнечную электростанцию в форме улыбающейся панды построили в Китае

Солнечную электростанцию в форме улыбающейся панды построили в Китае

Солнечная электростанция в форме бамбукового медведя (панды) появилась рядом с городом Датун китайской провинции Шаньси. Строительством солнечной фермы занимается корпорация Panda Green Energy.
Сооружение состоит из черно-белых элементов, облик медведя различим при осмотре с высоты. Сейчас мощность объекта составляет 50 

6 июля 2017, 03:29
WWF: Большие панды больше не считаются вымирающим видом

WWF: Большие панды больше не считаются вымирающим видом

Международный союз охраны природы (МСОП) исключил большую панду из списка вымирающих видов. Теперь в Красной книге вместо термина "вымирающий" используется "уязвимый". Так, в 2004 году в дикой природе было зафиксировано 1596 панд, а в 2014 году – 1864 особи. Об этом сообщили 

5 сентября 2016, 10:16
В китайском заповеднике родился второй в этом году детеныш панды

В китайском заповеднике родился второй в этом году детеныш панды

В Китае родился второй в этом году детеныш панды. Сообщение на этот счет распространили местные средства массовой информации.
По сведениям журналистов, самка бамбукового медведя родилась в минувшее воскресенье. Данное событие произошло в заповеднике для панд в городе Чэнду (провинция Сычуань).

1 июня 2016, 10:54
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