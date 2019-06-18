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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы
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18 июня 2019, 11:57
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В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП
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18 июня 2019, 11:05
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В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года
Накануне в Сызрань прибыла точная копия БК-73 - военного бронекатера образца 1938 года, который вышел из Керчи и участвует в экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019». Судно посетило несколько городов России. Экспедиция проходит по инициативе Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области. …
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18 июня 2019, 09:23
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В Самаре открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры
В Самарском театре оперы и балета торжественно открылись 8 Российско-Китайские летние молодежные игры. Напомним, соревнования продлятся до 22 июня. Предваряли торжественную церемонию мастер-классы на площади Куйбышева. Свое мастерство показали тхэквондисты, боксеры, баскетболисты, велосипедисты, танцоры. По оценке губернатора Дмитрия Азарова, эти …
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17 июня 2019, 04:28
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Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета ПФО в Ижевске
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Cовета Приволжского Федерального Округа в Ижевске под председательством полпреда президента Игоря Комарова. В совещании также участвовали представители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов.
Основная тема обсуждения – поддержка одаренной и …
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12 марта 2019, 06:13
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Итальянские кресла и звук dolby digital: снова открывается кинотеатр «Самара»
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11 декабря 2018, 11:12
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Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть
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9 октября 2018, 12:35
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В блогах: "iВолга-2018". Что нового?
Блогер Татьяна Ан поехала на форум "iВолга-2018".
"Третий год я туда попадаю. Рассказывать особо нечего, так как особо новшеств не увидела, - считает автор. - Однако появились стулья и диванчики! Честно, считала, что романтика форума состоит в лежании …
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3 августа 2018, 09:31
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Четверо туристов забросали камнями панду в китайском заповеднике
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23 июля 2018, 10:09
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Управляющая самарским филиалом ВТБ Зарина Плукчи ушла в «Открытие»
Управляющая самарским розничным филиалом банка ВТБ Зарина Плукчи сменила место работы и возглавила губернское подразделение банка "Открытие". По словам руководства блока региональной сети, перед ней поставлена задача наращивания кредитного и депозитарного портфелей, а также развития отношений с корпоративными клиентами. Зарина …
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20 июня 2018, 06:10
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Выставка «Город Мастеров» откроется на набережной в Самаре
10 июня на самарской набережной состоится открытие площадки «Город Мастеров». Она разместится между Некрасовским и Ленинградским спусками.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в выставке примут участие 26 умельцев со всех уголков Самарской области. Будут представлены изделия ручной работы, в том числе народные …
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10 июня 2018, 09:49
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Дмитрий Азаров встретился с молодежью
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в продюсерском центре «Strelka Hall» пообщался со студентами и представителями молодежных движений региона. Встреча прошла в формате открытого диалога. У каждого была возможность задать вопрос главе региона напрямую или выступить с каким-либо предложением. Так, …
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25 декабря 2017, 04:46
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Солнечную электростанцию в форме улыбающейся панды построили в Китае
Солнечная электростанция в форме бамбукового медведя (панды) появилась рядом с городом Датун китайской провинции Шаньси. Строительством солнечной фермы занимается корпорация Panda Green Energy.
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6 июля 2017, 03:29
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WWF: Большие панды больше не считаются вымирающим видом
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5 сентября 2016, 10:16
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В китайском заповеднике родился второй в этом году детеныш панды
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1 июня 2016, 10:54
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