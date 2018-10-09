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В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?
Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.
"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное …
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9 октября 2018, 06:16
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В Самаре отопление дали в 95,6% домов
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9 октября 2018, 05:44
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В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом
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9 октября 2018, 04:52
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В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке
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9 октября 2018, 04:19
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Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть
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9 октября 2018, 12:35
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Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины
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28 июля 2018, 08:02
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Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре
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18 июля 2018, 02:59
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В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»
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16 мая 2018, 11:53