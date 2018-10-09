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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?

В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?

Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.

"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное 
9 октября 2018, 06:16
В Самаре отопление дали в 95,6% домов

В Самаре отопление дали в 95,6% домов

По данным на вторник, 9 октября, к отоплению в Самаре подключены 9811 домов, то есть 95,6% от общего количества зданий. Также тепло появилось в 99,4% детских садов, школ, учреждениях спорта и дополнительного образования. Началось теплоснабжение почти 98% объектов культуры. Как 
9 октября 2018, 05:44
В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом

В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 1 по 7 октября в Самарской области заболели гриппом и ОРВИ 8986 человек. Причем, 4408 случаев заражения зарегистрировали в областной столице. 
 
По данным на понедельник, 8 октября, заболеваемость регистрируется на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают, что количество 
9 октября 2018, 04:52
В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Октябрьском суде областной столицы рассмотрели уголовное дело в отношении инженера по охране труда одного из ООО. Мужчина подозревался в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего погиб человек.

По версии следствия, 27 ноября прошлого года где-то 
9 октября 2018, 04:19
Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть

Парк «Металлургов» в Самаре обещают скоро открыть

Совсем скоро в Самаре после реконструкции должен открыться парк «Металлургов». Об этом сообщил в своем "твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков.

«По пути заехал в парк «Металлургов»... Скоро откроем!» - написал чиновник.

Также он коротко рассказал о том, что было сделано 

9 октября 2018, 12:35
Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины

Из озера в парке Металлургов в Самаре достали труп мужчины

В пятницу, 27 июля, в парке Металлургов в областной столице достали из воды тело мужчины. Трое сотрудников Поисково-спасательной службы выехали на место происшествия в 16:55. Спасатели извлекли труп из воды, работа была завершена в 18:26. Причины и обстоятельства гибели этого 
28 июля 2018, 08:02
Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре

Снова закрыли на ремонт Парк металлургов в Самаре

В среду, 18 июля, в Самаре возобновились ремонтные работы в парке 50-летия Октября, в народе известном как «Парк металлургов». Сейчас место отдыха закрыто для посетителей.

«Приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Вся информация на информационных щитах. Приносим извинения 
18 июля 2018, 02:59
В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»

В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на городскую мэрию, 
16 мая 2018, 11:53
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