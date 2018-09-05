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В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!
«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".
«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик …
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5 сентября 2018, 05:39
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Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов
Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую …
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5 сентября 2018, 05:23
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В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку
В Новокуйбышевске во вторник днем подросток влетел в легковушку. В 14:25 16-летний водитель китайского мотоцикла Jianshe ехал по улице Белинского в направлении Миронова. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Кутузова и Белинского байкер не уступил дорогу, и его мотоцикл столкнулся …
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5 сентября 2018, 04:55
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В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии
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5 сентября 2018, 04:29
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Родной город в топе фейк-новостей
Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных …
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4 сентября 2018, 06:14
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Сызранский "бедоносец"
Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.
«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас …
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4 сентября 2018, 05:58
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В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
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3 сентября 2018, 05:46