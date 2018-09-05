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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".

«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик 
5 сентября 2018, 05:39
Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую 
5 сентября 2018, 05:23
В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку

В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку

В Новокуйбышевске во вторник днем подросток влетел в легковушку.  В 14:25 16-летний водитель китайского мотоцикла Jianshe ехал по улице Белинского в направлении Миронова. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Кутузова и Белинского байкер не уступил дорогу, и его мотоцикл столкнулся 
5 сентября 2018, 04:55
В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

Самарцы пожаловались в соцсетях, что еще неделю назад во дворе дома № 260 по Московскому шоссе прорвало трубу и из-под земли бьет фонтан воды. В среду утром, 5 сентября, на месте  начались аварийные работы. В 10:45 рабочие начали устранять утечку на 
5 сентября 2018, 04:29
Родной город в топе фейк-новостей

Родной город в топе фейк-новостей

Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных 
4 сентября 2018, 06:14
Сызранский

Сызранский "бедоносец"

Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.

«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас 
4 сентября 2018, 05:58
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
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