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В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»
Известный самарский публицист Джон Шемякин написал в "Фейсбуке", что "в весенней Самаре есть удивительная пора": "Она сопоставима с временем цветения сакуры в дворцовом саду ставки сёгуна 1685 года. Чарующая. Это когда ещё лежит лёд на дорогах и тротуарах, но …
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13 марта 2017, 10:06
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В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше
Блогер Руслан Овчаренко поведал "историю одной спасательной операции на помойке". "Выбрасывая мусор, моя супруга извлекла из мусорного контейнера вот такую вопящую на всю вселенную тряпочку. В нее была завернута новорожденная кошечка, она очень сильно хотела жить и пищала что …
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13 марта 2017, 09:59
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В блогах: день памяти Сергея Морозова
Блогер Игорь Кондратьев напоминает, что 9 марта - день памяти Сергея Морозова. "Наш земляк и мой друг погиб ровно год назад, 9 марта 2016 года, в боях с исламистами за сирийский город Пальмира. Сергей закрыл собой командира от осколков …
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9 марта 2017, 05:23
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В блогах: на самарчанку упали куски балкона
Блогер Анна Носова предупреждает, что в Самаре на голову падают не только сосульки, но в некоторых случаях и балконы. Есть фото. "Слава богу, балкон на меня не свалился, но вот его отдельные части пролетели перед моим носом. Настоящую угрозу …
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9 марта 2017, 05:17
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Баскетболисты «Самары» победили в Рязани
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6 марта 2017, 03:34
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Самарская область впервые проведет Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017
На следующей неделе Самарская область впервые примет на своей земле Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017. В качестве площадки выбрана тольяттинская акватория Волги. И одновременно там же будет проходить традиционный всероссийский фестиваль "Жигулевское море".
Куйбышевское водохранилище в качестве …
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17 февраля 2017, 07:45
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В блогах: Куйбышев за 38 лет до мундиаля
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10 февраля 2017, 09:47
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В день проведения гонки "Лыжня России - 2017" в Самаре ограничат движение транспорта
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7 февраля 2017, 04:06
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В Самаре прошел Олимпийский бал
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22 декабря 2016, 11:56
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В блогах: на чем ездят олимпийские чемпионки из Тольятти
Блогер chaga рассказал про транспорт, на котором ездят четыре девчонки, взявшие для России золотые медали на минувшей Олимпиаде в Бразилии.
Блогер chaga посвятил свой пост транспорту олимпийских чемпионов из Самарской области и опубликовал фото.
«Речь об автобусе гандбольного …
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22 сентября 2016, 02:40
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В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая
Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро, только что ставшие кавалерами ордена Дружбы, гандболистки тольяттинской «Лады» вернулись домой на автомобилях премиум-класса, подаренных президентом России Владимиром Путиным. Марафон признания и благодарности за блестящее выступление на Играх продолжился на родине.
Тольяттинские гандболистки добыли олимпийское золото впервые в …
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2 сентября 2016, 01:38
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Илья Штокалов – в финале Олимпиады!
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16 августа 2016, 09:19