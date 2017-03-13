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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»

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13 марта 2017, 10:06
В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше

В блогах: о спасенном на самарской помойке малыше

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13 марта 2017, 09:59
В блогах: день памяти Сергея Морозова

В блогах: день памяти Сергея Морозова

Блогер Игорь Кондратьев напоминает, что 9 марта - день памяти Сергея Морозова. "Наш земляк и мой друг погиб ровно год назад, 9 марта 2016 года, в боях с исламистами за сирийский город Пальмира. Сергей закрыл собой командира от осколков 
9 марта 2017, 05:23
В блогах: на самарчанку упали куски балкона

В блогах: на самарчанку упали куски балкона

Блогер Анна Носова предупреждает, что в Самаре на голову падают не только сосульки, но в некоторых случаях и балконы. Есть фото. "Слава богу, балкон на меня не свалился, но вот его отдельные части пролетели перед моим носом. Настоящую угрозу 
9 марта 2017, 05:17
Баскетболисты «Самары» победили в Рязани

Баскетболисты «Самары» победили в Рязани

В воскресенье, 5 марта, игроки БК «Самара» провели выездной матч чемпионата Суперлиги. Играли в гостях у «Рязани». Самарцы победили со счетом 80:59. Самым результативным игроком в самарской команде стал Евгений Фидий. Он добыл 13 очков.
 
Победа в Рязани позволила 

6 марта 2017, 03:34
Самарская область впервые проведет Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017

Самарская область впервые проведет Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017

На следующей неделе Самарская область впервые примет на своей земле Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA -2017. В качестве площадки выбрана тольяттинская акватория Волги. И одновременно там же будет проходить традиционный всероссийский фестиваль "Жигулевское море".

 

Куйбышевское водохранилище в качестве 

17 февраля 2017, 07:45
В блогах: Куйбышев за 38 лет до мундиаля

В блогах: Куйбышев за 38 лет до мундиаля

Блогер Игорь Кондратьев пишет про "Куйбышев за 38 лет до мундиаля". "Сейчас Самара ждет чемпионат и активно готовится к нему. Обновляются дома, инфраструктура, весь город. На этих фотографиях спортивный праздник в куйбышевском пионерском лагере, посвященный московской Олимпиаде 1980 года. Тогда 
10 февраля 2017, 09:47
В день проведения гонки

В день проведения гонки "Лыжня России - 2017" в Самаре ограничат движение транспорта

Центральный в губернии старт крупнейшей массовой гонки страны "Лыжня России" состоится на базе универсального спортивного центра "Чайка".
Профессионалы и любители спорта более чем в 70 субъектах федерации примут в участие в "Лыжне России" уже в тридцать пятый раз. В Самарской 

7 февраля 2017, 04:06
В Самаре прошел Олимпийский бал

В Самаре прошел Олимпийский бал

Спортсмены губернии подвели итоги уходящего олимпийского года. Високосный 2016-й оказался ознаменован многочисленными скандалами, главный из которых коснулся самарских атлетов.
Паралимпийцев не допустили до Игр в Рио, несмотря на то, что в применении допинга никто из них уличен не был. И 

22 декабря 2016, 11:56
В блогах: на чем ездят олимпийские чемпионки из Тольятти

В блогах: на чем ездят олимпийские чемпионки из Тольятти

Блогер chaga рассказал про транспорт, на котором ездят четыре девчонки, взявшие для России золотые медали на минувшей Олимпиаде в Бразилии.

Блогер chaga посвятил свой пост транспорту олимпийских чемпионов из Самарской области и опубликовал фото.
«Речь об автобусе гандбольного 
22 сентября 2016, 02:40
В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая

В Самаре гандболистки-чемпионки получили по 4 млн рублей каждая

Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро, только что ставшие кавалерами ордена Дружбы, гандболистки тольяттинской «Лады» вернулись домой на автомобилях премиум-класса, подаренных президентом России Владимиром Путиным. Марафон признания и благодарности за блестящее выступление на Играх продолжился на родине.

Тольяттинские гандболистки добыли олимпийское золото впервые в 

2 сентября 2016, 01:38
Илья Штокалов – в финале Олимпиады!

Илья Штокалов – в финале Олимпиады!

Сегодня в Рио-де-Жанейро самарские атлеты продолжат борьбу за медали Олимпийских Игр.
В 16.10 по самарскому времени начнется финальный заезд каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров. В числе претендентов на награды – самарский каноист Илья Штокалов. Накануне в предварительной гонке в своем 

16 августа 2016, 09:19
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