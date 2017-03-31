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Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»
Самарец Олег Комельков в "ВК" поведал, как сейчас выглядит улица Октябрьская в селе Приволжье. «Грязевая каша, огромные лужи, почти полное отсутствие твердой поверхности. Именно по таким дорогам дети каждый день добираются в школу, а родители - на работу. Сюда …
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31 марта 2017, 07:41
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В блогах: в каком состоянии доходят до адресата посылки по «Почте России»
В группе «Самара life» показали, в каком состоянии доходят до адресата посылки по «Почте России». Речь идет о 45-м отделении на улице Авроры. Ваза оказалась разбитой на мелкие кусочки. «Почта работает просто ужасно!» - негодует автор. «Тоже мне новость, …
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31 марта 2017, 07:36
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Фото в блогах: возле стелы Самарского района образовалась черная дыра
В Самаре провалилась тротуарная плитка возле известной стелы Самарского района. Фотографии "вопиющего безобразия" выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". "Скорее всего, неизвестные умельцы просто положили плитку на старое, прогнившее основание. Стела находится на улице Главной, возле моста через …
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31 марта 2017, 09:28
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В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе
Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на …
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31 марта 2017, 09:10
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В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре
Блогер psergeev77 анонсирует, что в субботу, 25 марта, на пересечении Ленинградской и Галактионовской пройдет очередной - уже третий по счету - пикет против установки памятника белочехам на Красноармейской. Пикет согласован с мэрией. Акции проводятся в связи с возобновившимися попытками …
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24 марта 2017, 04:25
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В блогах: дети самарского Дяди Степы позеленели
Сергей Бородинов рассказал в своем "инстаграме", что часть скульптурной композиции на улице Ленинградской приобрела странный цвет. Речь идет о знаменитом Дяде Степе, которого установили на "самарском Арбате" осенью 2015 года. «Дети вокруг культового советского милиционера стали зелеными. Неужели зиму не …
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6 марта 2017, 05:37
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Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре
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2 декабря 2016, 01:10
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Монумент «Серп и молот» в Торновом возвратили на место, есть фото
Резонансная история с самовольным демонтажем памятника «Серп и молот» завершилась неожиданно быстро. Местные фермеры помогли восстановить конструкцию и установить её обратно на постамент. Об этом пишут в группе «Старая Самара» соцсети «ВКонтакте».
Как уже сообщала ТЕРРА, 16 …
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24 ноября 2016, 10:32
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В Самаре пройдет пикет против продажи собак и кошек на мясо
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3 ноября 2016, 05:33
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Обманутые дольщики компании "Горос": за время строительства умерло около 10 человек
Обманутые дольщики обанкротившейся строительной компании "Горос" в отчаянии вышли на пикет перед губернской думой и зданием регионального правительства. Это уже их вторая акция протеста за последние несколько месяцев. Люди уже 10 лет ждут возведения шестисекционного дома на пересечении Советской и …
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10 августа 2016, 02:24
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В Самаре состоялся пикет против «пакета Яровой»
Как передает агентство «Интерфакс», акция была согласована с мэрией Самары. Пикет прошел рядом со станцией метро «Московская», в ней приняли участие около 15 человек.
По словам одного из организаторов пикета Владимира Авдонина, протестующие «вышли для того, чтобы объяснить …
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28 июля 2016, 10:26