Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому



«Плата будет рассчитываться, исходя из количества … С 1 января следующего года самарцы начнут платить за вывоз мусора в зависимости от числа жильцов в квартире, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ. В квитанциях жителей губернии появится строчка «Обращение с ТКО».«Плата будет рассчитываться, исходя из количества