|
Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении
Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений.
|
14 ноября 2018, 10:39
|
Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому
|
14 ноября 2018, 08:05
|
В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу
Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед …
|
14 ноября 2018, 05:26
|
У губернатора Самарской области появился новый советник
Стало известно, что новым советником губернатора Дмитрия Азарова по вопросам охраны здоровья стал директор и совладелец ООО «Центр энергоинформационной медицины» Александр Манаков. В понедельник, 12 ноября, его представили коллегам во время еженедельного оперативного совещания. По данным из открытых источников, Александр …
|
14 ноября 2018, 05:15
|
В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"
В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные …
|
13 ноября 2018, 05:31
|
В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург
Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.
"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны …
|
13 ноября 2018, 05:16
|
В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили "банный день"
Сотрудники Жигулевского заповедника поведали в соцсети "ВКонтакте", что установленной в нацпарке видеокамере удалось заснять "банный день" маленьких кабанов. Малыши пришли к грязевой купальне без мамы и устроили там веселые игры. Кабанчики делают подобные купальни в лесных лужах. Грязь защищает …
|
12 ноября 2018, 07:41