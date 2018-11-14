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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений. 
 
Фракцию партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе возглавил депутат сразу трех последних созывов, основатель первой общественной приемной региональных единороссов Александр Живайкин. Раньше лидером этой 
14 ноября 2018, 10:39
Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому

Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому

С 1 января следующего года самарцы начнут платить за вывоз мусора в зависимости от числа жильцов в квартире, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ. В квитанциях жителей губернии появится строчка «Обращение с ТКО».

«Плата будет рассчитываться, исходя из количества 
14 ноября 2018, 08:05
В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед 
14 ноября 2018, 05:26
У губернатора Самарской области появился новый советник

У губернатора Самарской области появился новый советник

Стало известно, что новым советником губернатора Дмитрия Азарова по вопросам охраны здоровья стал директор и совладелец ООО «Центр энергоинформационной медицины» Александр Манаков. В понедельник, 12 ноября, его представили коллегам во время еженедельного оперативного совещания. По данным из открытых источников, Александр 
14 ноября 2018, 05:15
В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная

В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"

В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные 
13 ноября 2018, 05:31
В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.

"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны 
13 ноября 2018, 05:16
В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили

В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили "банный день"

Сотрудники Жигулевского заповедника поведали в соцсети "ВКонтакте", что установленной в нацпарке видеокамере удалось заснять "банный день" маленьких кабанов. Малыши пришли к грязевой купальне без мамы и устроили там веселые игры. Кабанчики делают подобные купальни в лесных лужах. Грязь защищает 
12 ноября 2018, 07:41
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